在光影與留白之間重塑 80 坪樓中樓，打造一家四口的寧靜侘寂生活場景

編輯 Yuwei｜圖片提供 太硯室內裝修有限公司

小編帶你看好宅

走進這間 80 坪的樓中樓住宅，彷彿踏入一座以「光」與「留白」構築的靜謐山洞。整體以 JAPANDI 風為主軸，減去多餘裝飾，用最純粹的材料語彙回應一家四口期待的日常舒適感。公領域挑高的尺度，讓大片自然光能自由落下，透過半透明窗簾柔化後，於牆面、石材地坪間交織出極具層次的光影氛圍，也成為空間最迷人的表情。



客廳以礦物塗料鋪陳整體立面，呈現安定、粗獷卻細膩的侘寂氣質；中央的淺色沙發及低矮茶几，延續「低干擾」的設計語彙，使視線保有通透的流動感。挑高牆上的長幅藝術語彙，僅以壓紋與色差淡淡呈現，像一道沉穩的精神軸線，讓生活多了一份沉靜與儀式性。



樓梯設計是空間中的視覺亮點之一。以厚實石材堆砌的踏階，結合極簡金屬扶手，帶出宛如山壁行旅般的沉穩力量；從一樓拾階而上，光線在立面與材質之間滑落，形成柔和的明暗過渡，也巧妙串起上下樓層的生活動線。



二樓延續大面積留白與自然材質鋪陳，木地板增添溫潤感，與一樓礦物質地的冷靜形成平衡。佛堂以圓弧形天花與間接光源構成，光像從天頂灑下般聚焦，使場域氛圍更寧靜也更具包覆感，呼應屋主重視內在安定的生活態度。

小編的最愛

從客廳挑高窗簾映出的柔光、沿著階梯滑落的自然光影，到佛堂圓形天井灑落的靜謐光束，每一道光都恰到好處，為家帶來剛剛好的溫度與呼吸節奏。這不是刻意營造的效果，而是讓空間以最自然的方式回應生活本身——安靜、純粹，又持續向內深化。

太硯室內裝修有限公司／高詩杰

地址：台北市信義區忠孝東路五段492巷3-1號1樓

電話：02-55964277

Email：more-in@more-in.tw

網站：https://www.more-in.tw/

