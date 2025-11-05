在內湖南港重新出發！高嘉瑜表態了 樊啓明示警：大魔王大復活

民進黨前立委高嘉瑜昨（4）日臉書發文透露，她到內湖大全聯購買栗子地瓜，回家切開後發現竟然爛掉了，致電給客服5次還被自動掛掉，今日更是現身賣場。對此，資深媒體人樊啓明直言，高嘉瑜「爛番薯」的參選起手式，對綠營同選區有意參選的人而言簡直是大魔王大復活，一個不小心就有人可能意外落選。

民進黨前立委高嘉瑜。（圖／中天新聞）

高嘉瑜今日上午在內湖大全聯召開記者會，拿出自己買到爛掉的栗子地瓜，痛批自從大潤發變成大全聯，蔬果品質越來越差，價格也越來越貴，擺明一家獨大，吃定消費者！她還說，有時在全聯買到爛掉的蔬果，也都自認倒楣，但這次真的太離譜，本來想打客服詢問，沒想到不但找不到真正的客服。

現場媒體問到，今日到大全聯踢館，是否為參選2026台北市長或是重返港湖區的起手式？她回應自己曾在2024年說過，2026她不會缺席，尤其內湖南港一直都是她服務的地區，也是大家持續支持她的地方，自己還是會在內湖南港重新出發，自己曾經在港湖跌倒過、失敗過，在這裡重新出發是最踏實的出發點。

高嘉瑜到大全聯買一包栗子地瓜結果切開後裡面全都爛掉了。（圖／高嘉瑜臉書）

對此，樊啓明在臉書發文表達看法，開頭就直言，高嘉瑜「爛番薯」的參選起手式。高嘉瑜今天採訪通知，帶著買到壞掉的地瓜到內湖大賣場踢館，但該緊張的應該不是賣場業者，因為到場幾乎都是政治組記者，媒體認為這是高嘉瑜重返北市內湖、南港議員選舉的起手式，對於民進黨同選區有意參選的人來說簡直是大魔王大復活。

樊啓明提到，目前綠營在港湖區現有3席議員，分別是新系李建昌、英系王孝維、何孟樺，上屆民進黨是提名4席，結果江志銘落選，他所屬的正國會不會放棄，勢必會再派人出來插旗，加上高嘉瑜，民進黨就必須經過初選。

樊啓明指出，李建昌可能交棒給律師陳又新，王孝維也傳出考慮兒子出馬，幾個新面孔誰能跨過初選都沒有十足把握，更不要說之後還要面對吸票機，這王孝維感受應該最深刻，上屆就是因為高嘉瑜票拿太多造成他落選，而2026高嘉瑜衝票能力恐怕更強。

資深媒體人樊啓明。（圖／樊啓明臉書）

樊啓明直言並提醒，綠營餅就這麼大，一個不小心就有人意外落選，況且別忘了還有基進黨的吳欣岱。

