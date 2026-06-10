在公車上也要撐傘！員林客運車頂狂漏水 其他司機爆：我曾經穿雨衣開公車

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員林客運公車內漏水不斷，幾名乘客百般無奈，只好撐傘，成為搭車的特殊景觀。畫面翻攝threads n.ated_

受到鋒面豪雨影響，彰化一名民眾9日搭乘員林客運時，發現車廂內嚴重漏水，忍不住發文直呼「外面下大雨，裡面下小雨」，甚至連司機在內共有3人得撐傘搭車。畫面曝光後引發熱議，不少網友指出，老舊公車膠條老化恐是漏水原因，也有人批評部分車輛車齡過高，還有其他路線的司機爆料，因駕駛座上方漏水，他「曾經穿雨衣開公車」，民眾感嘆，原本搭公車是為了避雨，沒想到上車後仍得繼續撐傘，盼業者盡速檢修改善。

民眾9日在社群貼出照片表示，當時車外大雨滂沱，沒想到公車車廂內部竟也持續滴水，讓乘客不得不撐起雨傘遮擋雨水。原本搭公車是為了躲雨，卻變成上車後仍得繼續撐傘，讓不少網友看傻眼，認為情況相當誇張。

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貼文曝光後引發大量討論，有網友指出，老舊公車若緊急逃生出口膠條老化，就有可能在豪雨時發生滲漏情形；也有人批評員林客運車輛老舊問題長期存在，「不是十幾年老車就是二手車」、「新車很少，很多車況都不理想」。另有曾任駕駛的網友分享自身經驗，表示過去甚至曾遇到駕駛座上方漏水，得穿著雨衣開公車上路。

不少網友認為，公車屬於公共運輸工具，行車安全、車況與乘車體驗都不容忽視，呼籲業者應盡速檢修相關設備，全面檢查車頂及膠條老化問題，避免類似情況再度發生，以維護乘客及駕駛的搭乘品質與行車安全。



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