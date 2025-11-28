在判決前不處分林岱樺！徐國勇曝初選態度

▲針對林岱樺案，徐國勇強調，尊重廉政會決定，黨主席賴清德也不會去干涉。（圖／記者朱永強攝，2025.09.19）

[NOWnews今日新聞] 針對民進黨立委林宜瑾、林岱樺涉詐領助理費案，民進黨廉政會日前決議，在法院判決有罪前不會處分，由於林岱樺有意角逐綠營高雄市長初選，其後續發展備受關注。民進黨秘書長徐國勇今（28）日強調，尊重廉政會決定，黨主席賴清德也不會去干涉，民進黨對高雄初選的立場，只有「贏」這一個字。

徐國勇下午赴高雄與黨公職座談，媒體詢問，若林岱樺出線後，被判有罪，該如何處理？徐國勇回應，廉政會是獨立機關，在處理事情時，黨主席都不會干涉、也不能給予任何指導；此外，假設性問題也不方便，也不適當回答，尊重廉政會決定。

廣告 廣告

針對初選，徐國勇提到，黨中央一定會公平、公正、公開處理相關民調，高雄是初選區，「兄弟爬山，各自努力」，民進黨一定會在高雄繼續執政，對於選舉的立場，就是一個字「贏」。

徐國勇進一步說，現在就是按照既有規定處理，若有人要退出，也是其自由，不退出就是初選；他並舉例，參選彰化有四個人都不退，那就有一份參考式民調，為綜合評估做提名參考，而高雄是初選區、彰化是徵召區，一樣是民調，但意義不同。

徐國勇強調，公平、公開、公正就是處理初選的原則，民調細則部分，要開始做之前，會邀所有候選人出席民調說明會，若沒有時間出席，也能找代理人參加，民調進行時，也有觀察員在一旁。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨／核二、三廠重啟有望？台電評估報告曝：擬研提再運轉計畫

民眾黨挺徐春鶯怒嗆政治迫害！賴清德舉3人為例：沒必要修國籍法

徐春鶯被政治迫害？民進黨反擊民眾黨：抹黑司法才是政治操作