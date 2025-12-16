在別人墳上跳舞? 名導遇刺身亡 川普竟酸「他有反川普症」引發黨內抨擊

羅伯．雷納與其妻子米歇爾。 圖：翻攝自 X《Eric Daugherty》

[Newtalk新聞] 曾指導《當哈利碰上莎莉》、《軍官與魔鬼》、《震撼真相》的著名導演羅伯．雷納（Rob Reiner），於當地時間 14 日被發現與其妻子米歇爾（Michele Singer Reiner）一同陳屍洛杉磯的家中，享年 78 歲。

警方證實兩人均因刀傷致死，以謀殺案偵辦，初步判斷兩人 32 歲的兒子尼克．雷納（Nick Reiner）涉有嫌疑，已被羈押。在這起悲劇發生後，各界紛紛送上哀悼，美國總統川普卻選擇嘲諷受害者。

川普於隔日（15）日在社群平台 Truth Social 上發文表示「據報導他（羅伯．雷納）罹患一種令人心智癱瘓的疾病——盲反川普症候群（TDS），這會引發對川普無法克制的憤怒與偏執，他的偏執隨著川普政府超越所有偉大目標和期望，而達到新高」。

川普於 Truth Social 上的貼文。圖：翻攝自 Truth Social《Donald J. Trump》

這番發言不只在外界，在共和黨內部也引發眾多反彈，包括紐約州眾議員麥可．勞勃（Michael Lawler）、肯塔基州眾議員湯瑪斯．馬西（Thomas Massie）、內布拉斯加州眾議員唐納．培根（Donald Bacon）和喬治亞州眾議員瑪喬麗．泰勒．格林（Marjorie Taylor Greene）皆批評川普把悲劇政治化的行徑極為不當。

美國前總統歐巴馬在 X 上發文哀悼，與川普的行為形成顯著對比。圖：翻攝自 X《Barack Obama》

X 帳號《方舟子》也做出批評，當時查理．柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡時，川普與其支持者還特別反對幸災樂禍，如今換了政治立場，竟是川普本人在墳墓上跳舞，副總統范斯當時還特別譴責慶祝查理柯克被殺的人，如今更顯諷刺。

