在加勒比海奪40命 颶風美莉莎餘威 東部恐有強風和洪患

颶風美莉莎(Hurricane Melissa)接連幾天在加勒比海地區肆虐，在牙買加和海地至少已造成40人死亡。預計這場颶風30日晚間至31日凌晨將從百慕達以西掠過；百慕達已發布警報。氣象預測31日晚間或11月1日凌晨，美莉莎可能會在加拿大紐芬蘭(Newfoundland)登陸或從其附近經過。

美莉莎接下來的移動路徑，風暴預報中心(Storm Prediction Center)發布預警稱，美國大西洋中部地區可能出現破壞性強風，甚至可能出現龍捲風。沿海洪水預警範圍從維吉尼亞州一直延伸到長島和康乃狄克州，近岸容易洪泛地區可能遭遇一兩呎深的積水泛濫。

廣告 廣告

同時，另一場快速移動中的風暴30日正從大西洋中部向新英格蘭地區移動，預計在31日凌晨吸收美莉莎颶風帶來的熱帶水氣，從華府到波士頓地區將因此出現暴雨、強烈雷暴和大風。

國家颶風中心(National Hurricane Center)表示，美莉莎30日清晨降為二級颶風，位置在百慕達西南約605哩處，風速達每小時105哩，並以每小時21哩速度向東北方移動。29日下午5點左右，當時為一級颶風的美莉莎在巴哈馬群島登陸後強度持續增強，一度達到最高五級。

儘管美莉莎正在遠離加勒比海地區，但預計這場極具破壞性的颶風負面影響將持續到本周末。牙買加、古巴和巴哈馬官員30日都在評估災難嚴重程度，死亡人數可能攀升。牙買加當局表示至少已有17人喪生，海地至少有23人喪生。

百慕達正嚴肅準備應對時速60至80哩的陣風和暴雨，預計天氣於31日稍晚轉晴。

美莉莎最終可能會在31日稍晚或11月1日凌晨登陸紐芬蘭，帶來強烈風暴雨之後與另一系統合併，然後在北大西洋的冷水中失去熱帶風暴特徵。

氣象學家洛瑞(Michael Lowry)稱，美莉莎是有史以來持續時間最長的五級颶風之一，連續36小時保持最高強度。

更多世界日報報導

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫