〈在加納共和國離婚〉原唱來了！7040萬次播放驚人數據曝光 4月首度攻台開唱

〈在加納共和國離婚〉原唱的大馬創作女歌手DIOR大穎將於2026年4月17日在 ZEPP NEW TAIPEI 舉辦個人巡迴演唱會。CK STAR ENTERTAINMENT提供

〈在加納共和國離婚〉原唱的大馬創作女歌手DIOR大穎將於2026年4月17日在 ZEPP NEW TAIPEI 舉辦個人巡迴演唱會「Kampung Girl普通人」，演唱會首場於馬來西亞雲頂舉行時，門票開賣就秒殺，隨後砂拉越、新加坡場次也皆在數小時內完售。此次台北站消息一出，讓台灣歌迷引頸期盼，希望能親耳聆聽這位「全球第2名」串流神曲原唱的現場魅力。

自2020年出道以來，DIOR大穎憑藉〈愛自己更深〉嶄露頭角，更以一首〈在加納共和國離婚〉入選 Spotify 2024年全球最多串流收聽次數華語歌曲排行榜第2名。

神曲吸引183國家歌迷收聽 登上美國紐約時代廣場巨型 LED 螢幕

根據最新公布的 2025 Spotify Wrapped 數據，她的累計串流播放量已突破7040萬次，吸引來自183個國家、420萬名聽眾收聽，更於2025年獲邀擔任EQUAL品牌大使，登上美國紐約時代廣場巨型 LED 螢幕，為女性平權發聲。

巡演2.5小時唱好唱滿！大穎夢想成真 巡迴全球倫敦、墨爾本皆入列

出道5年迎來首次個人大型演唱會，「Kampung Girl 普通人」不僅是DIOR大穎獻給已故母親的深情告白，更是她夢想成真的重要里程碑。她感性表示，最動人的故事往往來自最平凡的人，希望能誠實呈現最真實的自己。

為了回饋支持，大穎特別規劃演出時長超過2小時30分鐘，並盡量安排歌迷許願的歌單，展現極度寵粉的一面。2026年的世界巡迴除了台北，還將唱進峇里島、倫敦、墨爾本等國際城市。門票將於2026年2月2日晚上8點於KKTIX 官網開賣。

DIOR大穎首度來台舉辦「 Kampung Girl 普通人」演唱會。CK STAR ENTERTAINMENT提供

【 節 目 資 訊 】

● 演出日期：2026/04/17（五）

● 演出時間：19:00

● 演出地點：Zepp New Taipei

● 演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

● 啟售時間：2026/02/02（一） 20:00

● 購票方式：KKTIX

● 售票連結：kktix.link/DIOR_ZeppTP26

● 票 價：1F VVVIP區 NT$3,800 / 1F GA區 NT$3,000 / 2F 座席區 NT$3,200 / 2F 站席區 NT$2,800

● 主辦單位：CK STAR ENTERTAINMENT、LOST CONTROL、KKLIVE



