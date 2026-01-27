〈在加納共和國離婚〉原唱宣布首來台開唱向已故母告白

DIOR大穎宣布即將來台開唱。（CK STAR ENTERTAINMENT提供）

馬來西亞創作女歌手 DIOR 大穎 即將首度登上台北舞台，將於4月17日晚間 7 點，在 ZEPP NEW TAIPEI 舉辦個人巡迴演唱會「Kampung Girl 普通人」，以音樂訴說從小鎮走向世界舞台的真實人生故事。

DIOR 大穎首場個人演唱會於馬來西亞雲頂舉行，門票開賣後迅速售罄，掀起一票難求的熱潮。在粉絲熱烈敲碗之下，她正式宣布啟動 2026 世界巡迴演唱會，包括砂拉越、新加坡等場次皆在短短數小時內完售，讓她直呼一切宛如夢境。此次台北站的公布，也讓台灣歌迷引頸期盼。

自 2020 年以出道單曲〈愛自己更深〉嶄露頭角以來，DIOR 大穎持續以細膩真摯的創作打動人心，陸續推出〈你最近過得好嗎？〉、〈如果那通電話有接通〉等作品。其中〈在加納共和國離婚〉更入選 Spotify 2024 年「全球最多串流收聽次數華語流行歌曲排行榜」第 2 名。

出道 5 年迎來首次個人大型演唱會「Kampung Girl 普通人」不僅是 DIOR 大穎獻給已故母親的深情告白，更是她夢想成真的重要里程碑。她希望透過音樂，誠實呈現最真實的自己，將一路從小鎮走向舞台中央的創作初心與心路歷程，化為一首首動人的歌曲，鼓勵每一位平凡卻努力生活的人。她表示：「我始終相信，最動人的故事，來自最平凡的人，這正是Kampung Girl 普通人想傳達的意義。」

