〈在加納共和國離婚〉原唱是她 大穎來台獻「第一次」

DIOR大穎4月17日將來台開唱。CK STAR ENTERTAINMENT提供



馬來西亞創作歌手DIOR大穎以〈在加納共和國離婚〉入選Spotify 2024年「全球最多串流收聽次數華語流行歌曲排行榜」第 2 名，出道5年的她迎來首次個人大型演唱會「Kampung Girl 普通人」，4月17日移師台北ZEPP NEW TAIPEI，她表示：「我始終相信，最動人的故事，來自最平凡的人，這正是『Kampung Girl 普通人』想傳達的意義。」

DIOR大穎2020年以〈愛自己更深〉嶄露頭角，陸續推出〈你最近過得好嗎？〉、〈如果那通電話有接通〉、〈有天會再相見〉、〈花期不同〉、〈人醒著不過一萬多天〉、〈節約用愛〉等作品，累計串流播放量突破 7040 萬次，去年6月還獲Spotify邀請擔任馬來西亞與新加坡EQUAL品牌大使，並登上美國紐約時代廣場巨型LED螢幕，為女性平權發聲。

「Kampung Girl 普通人」不僅是DIOR大穎獻給已故母親的深情告白，更是她夢想成真的重要里程碑，她希望透過音樂誠實呈現最真實的自己，將一路從小鎮走向舞台中央的創作初心與心路歷程鼓勵每1位平凡卻努力生活的人。台北站門票2月2日晚上 8 點於KKTIX網站開賣

