〈在加納共和國離婚〉大穎宣布台北開唱 向已故母親的深情告白

以〈在加納共和國離婚〉、〈節約用愛〉爆紅的馬來西亞創作歌手DIOR大穎將首度在台北開唱，宣布於4月17日登上ZEPP NEW TAIPEI舉辦個人巡迴演唱會《Kampung Girl 普通人》，巡演首場演唱會於馬來西亞雲頂舉行，門票開賣後迅速售罄，掀起一票難求的熱潮，後續包括砂拉越、新加坡等場次皆在短短數小時內完售，讓她直呼一切宛如夢境。

(圖｜CK STAR ENTERTAINMENT提供)

自2020年以出道單曲〈愛自己更深〉嶄露頭角以來，DIOR大穎持續以細膩真摯的創作打動人心，陸續推出〈你最近過得好嗎？〉、〈如果那通電話有接通〉、〈有天會再相見〉、〈節約用愛〉等作品。其中〈在加納共和國離婚〉更入選 Spotify 2024年「全球最多串流收聽次數華語流行歌曲排行榜」第2名。

廣告 廣告

出道 5 年迎來首次個人大型演唱會，《Kampung Girl 普通人》不僅是DIOR大穎獻給已故母親的深情告白，更是她夢想成真的重要里程碑。她希望透過音樂，誠實呈現最真實的自己，將一路從小鎮走向舞台中央的創作初心與心路歷程，化為一首首動人的歌曲，鼓勵每一位平凡卻努力生活的人。

DIOR大穎世界巡迴演唱會，除新加坡和台北站外，也將唱進峇里島、倫敦、墨爾本等城市，值得一提的是，寵粉的大穎透露，演出時長將超過2小時30分鐘，希望都有唱到大家許願的歌單，DIOR大穎 2026《Kampung Girl 普通人》世界巡迴演唱會—台北站，將於4月17日於ZEPP NEW TAIPEI舉行，門票將於2月2日晚上8點正式開賣。

(圖｜CK STAR ENTERTAINMENT提供)