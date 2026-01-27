〈在加納共和國離婚〉女星台北開唱 向已故母親深情告白

DIOR大穎將首度在台北開唱。（圖／CK STAR ENTERTAINMENT提供）

唱紅〈在加納共和國離婚〉的馬來西亞歌手DIOR大穎將首度在台北開唱，宣布於4月17日登上ZEPP NEW TAIPEI舉辦個人巡演《Kampung Girl 普通人》。此套巡演的首場演出辦在馬來西亞雲頂，門票開賣後迅速售罄，接下來的砂拉越、新加坡場次皆在短短數小時內完售，讓她直呼一切宛如夢境。

憑藉真實情感與紮實創作實力，DIOR大穎於2025年 6月獲 Spotify 特別邀請，擔任馬來西亞與新加坡EQUAL品牌大使，並登上美國紐約時代廣場巨型 LED 螢幕，為女性平權發聲。根據最新公布的2025 Spotify Wrapped 數據，她累計串流播放量突破7040萬次，吸引來自 183 個國家、420 萬名聽眾收聽，再次印證其國際潛力與影響力。

出道5年迎來首次個人大型演唱會，《Kampung Girl 普通人》不僅是她獻給已故母親的深情告白，更是夢想成真的重要里程碑，希望透過音樂，誠實呈現最真實的自己，將一路從小鎮走向舞台中央的創作初心與心路歷程，化為一首首動人的歌曲，鼓勵每一位平凡卻努力生活的人。她表示：「我始終相信，最動人的故事，來自最平凡的人，這正是《Kampung Girl 普通人》想傳達的意義。」

DIOR大穎的巡演是獻給已故母親的深情告白。（圖／CK STAR ENTERTAINMENT提供）

