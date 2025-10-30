Hazem，有一個動人的中文名子：安海正，是我僅有認識的巴勒斯坦人，更準確地說：加薩人。當然，我也認識他的家人，並結識為好友。這緣分仍然來自戲劇的文化行動，既然作為文化的行動，相信不難和當下發生在加薩的種族滅絕相關。

我的意思是：除了以詩行關切加薩斷壁殘垣上逆流的血液之外；我也將戲劇行動，以英文字裡Action的進行式，付諸實現。2025年5月間，我在西門捷運站廣場前，一場聲援巴勒斯坦的抗爭中，與Hazem的女兒Malak初識。我認識這位12歲女孩，她在言談舉止上，卻早已不是一個孩子，而是懂得如何對待主客觀處境的少女。Malak說她想學戲劇，我安排她上了幾回戲劇課程，從而認識她的母親Amel，並邀請她一起登台誦詩！

我這樣認識從加薩來台的巴勒斯坦一家人！她/他們個別也共同地給我留下不很尋常的印象，就像分別以不同的方式，在我面前不露痕跡地展現了存在的面貌；這同時，似乎不需藉由多少言詞與解釋，一切盡在生命內層吐露了對愛與堅韌的涵容！

我們要不是受害者，就是加害者。但加薩一直都不只如此。這是一個人們夢想未來的地方，母親們種植花園的地方，父親們對孩子講述更美好日子的地方。

我閱讀到這段話之前，和千千萬萬世界上，自以為已經接收到加薩訊息的人一般，無論是苦痛的認知或有距離的感同身受，總之不會是幸災樂禍地看待，又或蔑視與抗拒地指摘：發生在他們家鄉那塊狹長海灣地帶的悲慘事件！然則，有一件事，卻清楚印在心版上；亦即，透過近距離視頻，或在床上或在書桌前的燈下，目睹著遠方的血腥殺戮，隔著屏幕在眼前爆裂，總會感官地以為：視覺已經向我疏導清楚，趕盡殺絕平常百姓是怎麼一回事了；實則，愈近的感官變成愈遠的深入其境：一切畢竟是遠方的血腥，在一個斷垣殘壁的荒城中，未曾間斷地重複搬演著殺戮的情節。

血液，在爆破的樓層碎瓦間逆流；畢竟歸功於視頻能在感官的傳遞中，重複發生。但，隔開了絕望的吶喊與失溫的身體，一切剩下的似乎都只能是訊息！這是一種殘酷的發現；既稱之為發現，伴隨的殘酷必須是一種反思的結果！我這樣想著受難的土地與人民；特別是無數在轟炸中喪生的母親與孩子。

在認識Hazem之前的很久一段時日，我便閱讀著巴勒斯坦詩人Darvish達維希的詩作。透過他的詩行，我嘗試體會孤絕的愛在被遺棄的世上，意味著怎樣強韌的抵抗；還有在生與死的抉擇間，對生命與天命的不熄探索與追尋，直到最後一刻為止。我熱衷於詩人達維希的詩作，其中有一首稱作：在這塊土地上。其間幾些詩行，這樣寫著：

在這塊土地上，有配得上生命的事物

在這塊土地上，有大地的女主人

一切初始的母親，一切終結的母親

她，曾經被稱為巴勒斯坦

她，後來被稱為巴勒斯坦

我從簡潔卻迴盪著天籟般穹頂之音的誦詩聲中，聽見加薩的日常，以及類似於其他充滿渴望的城市，對於未來的想像；然則，這一切已經在Hazem的家鄉失去了蹤跡，被砲彈寸步不讓地埋沉於無情的地底。面對滿目瘡痍的斷壁與殘垣，遠離家鄉8千里的他，卻顯得異常冷靜，讓我也見到他內在深沉的撕裂與無聲的吶喊。

茉莉花，潔白美麗，我們在日常流傳的民間歌謠中，常引以為對時間中美好事物的盼望；與此同時，茉莉花也被延伸為絕無僅有的表徵。這恰是Hazem珍惜曾經與母親相伴的茉莉樹，並藉以為自己的加薩回憶錄命名！

那一天，在閱讀完他寄來的著作：《茉莉樹下──加薩回憶錄》後，我彷彿又見到他一貫沉思的面容。我和他說：我做戲劇田野的核心工作之一，就是如何觀察人從外在到內在的神色變化。他很日常生動地回覆著：不是我愛扳起臉孔，但我的生命驅動我的表情！這樣的表述，再真實也不過了，因為在他參加「和平論壇」的對話中，遇上的恰是來自以色列的和平工作者Roi，我深刻地體會到，當主持人問他們兩人是否可以為和平攜手合作時，Hazem堅決的表示：「我不行，因為這件事只能在以色列進行。來自加薩的我，必須面臨更現實的問題。你如何跟在戰火中被侵略的加薩人民談和平？」

這是關鍵性的時刻，就好像稍前的對話中，Roi提及將和平對話視作一種共同的進程時，他不帶慍容卻深鎖眉宇地道出：不是我想阻斷對話的可能，我想說的是，我們的處境非常困難跟複雜，有一方什麼都有，另一方一無所有，我們能有怎樣的對話呢？

這都讓我們更深地體會到做為公共知識分子的Hazem，對於身分與深層文化政治或信仰認同上，帶著與流離深刻對話的內在心靈，從而生產與衍生出來的生命態度。什麼樣的人會說出：悲傷與同情於我而言，是一種生命的奢侈的話呢？我問。恰是我眼前這位僅有的加薩朋友－安海正，Hazem。他和我這樣說時，我似乎漸漸明白：一個日夜目睹自己家鄉，在遠方的煙塵中被砲火襲擊，以致淪為廢墟；親人與友朋在飢餓與逃難中失去生存的機會與渴盼時，他的內在如何應對無情的撞擊，仍堅持自身與家鄉共同感的存在。關於離鄉並目睹家鄉嘗盡死亡與廢墟的凌辱，Hazem和我說了很傳神的一席話，我謹記在心。他說：我不是很堅強，也不想扮演很堅強的模樣；因為，我知道活著是一種存在，不僅僅是生存。

聽他這話時，我腦海中閃過他寄給我的兩張照片：前一張，是風和日麗下一座穆斯林色澤的家園，圍牆旁種著兩株棕櫚樹，我們彷彿聞到他在書寫中提及的茉莉花香；後一張，則是被轟炸後僅剩斷垣殘壁的一堆鋼筋與磚石，這也是他生於斯長於斯的地方。於是，他在著作中，有一段話這麼描述母親與家園：

2023年12月5日。那一天牆壁倒在她身上。以色列人轟炸了我們家附近的清真寺，衝擊波震倒了我們花園牆的一部分。我母親在外面，像每天早上一樣查看她的植物。混凝土壓碎了她的肋骨，刺穿了她的肺。她沒有尖叫──我的兄弟們後來告訴我這些，他們的聲音透過斷斷續續的電話連線傳來時都破碎了。即使血液充滿她的胸腔，她反而試著安慰他們。

我始終並未開口問眼前這位輪廓深邃的男人，相關回返家園的渴望。因為，我想這在當下，也會是一個奢侈的提問。如果有一天，這樣的奢侈獲致緩解；或許，我會聽見他在這世界任何角落的召喚。猶記得，多年以前，閱讀薩伊德自傳《鄉關何處》時，有一段話，經常偶然地會來到自己的夜無眠中，寫著：

十二歲的我，在開羅經常看見巴勒斯坦來的人，他們原先是一般的中產階級，現在滿面憂傷。生活無著。我不能真正領會他們遭遇的悲劇，也無力湊攏種種述聞的碎片。時至今日，我覺得無法解釋，巴勒斯坦的悲劇支配我們好幾世代生命，深深改變我們的世界…。

薩伊德，如是我聞。巴勒斯坦，不是一個徒然的存在；相同地，在加薩滿目瘡痍的土地上，烙印而下的詩行，也將不會是徒然的吟唱。雖然，人們以格格不入的眼神，看待加薩在雜沓腳蹤下，終將回返原初的堅持與信念。但，一切屬於加薩尊嚴的歸屬，終歸回返予巴勒斯坦人。這樣的主張，在全球各地的抗爭中發生的同時，我抬起頭，看見加薩天空下，正漂浮著六萬五千一百七十四座刻有阿拉伯文的墳碑，每一座墓碑，都再次重複唱誦著達維希跌宕起伏的詩行，追悼在加薩失去生命的65194個受難的身體與靈魂：

一切初始的母親，一切終結的母親

她，曾經被稱為巴勒斯坦

她，後來被稱為巴勒斯坦

（本文係《茉莉樹下──加薩回憶錄》書序，時報出版）