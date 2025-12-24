在動靜之間的時髦平衡！ 65 坪現代風透天別墅，刻劃全家人的理想生活！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 朱英凱室內設計事務所

小編帶你看好宅

65 坪的透天住宅，設計師以俐落的現代風為基調，搭配沉穩內斂的深灰色調，巧妙改善原有樑柱外露、空間比例不均等問題，不僅重整格局動線，也完整建構全家人的私領域機能。從獨立書房、視聽室到療癒庭院，在動與靜之間取得完美平衡，使一家五口能自在共享，同時保有隱私、優雅與便利。



一樓設定為公領域，並以拉門作為客餐廳的彈性界線。客廳背牆以幾何分割與間接照明營造俐落質感，也呼應側邊展示櫃的線條語彙，塑造出寬敞而具有節奏感的視覺焦點。餐廚區以圓弧天花與圓潤餐桌，創造適合團聚交流的溫馨氛圍；而當需要專注招待客人、隔絕廚房油煙或讓孩子休息時，關起拉門即可讓兩個空間保持獨立、互不干擾。



私領域規劃則因應家庭成員的需求與喜好量身打造。主臥以溫潤自然的木地板搭配沉靜色調，營造放鬆氛圍，並以鈦金色細節作為點綴，提升整體質感，更搭載獨立更衣間與完整衛浴機能，讓回家宛如入住高級飯店般輕奢而療癒。



書房擁有充足採光，以自然木調與灰岩色系鋪敘安定氛圍感，形成適合閱讀與辦公的沉靜場域。坐在書桌前時，不僅能感受到陽台灑落的陽光，也能欣賞戶外綠意，讓思緒更加專注舒心。



除了日常生活空間，設計師也為屋主打造私密性極佳的視聽間。空間內加入 L 型大沙發搭配時髦藍光燈帶，使其宛如專屬 VIP 包廂般高級迷人，是全家人追劇、觀影、聽音樂的最佳場所。

小編的最愛

相當特別的是，因應戶外生活需求，庭院更規劃了六人長桌與洗手台，讓一家人可隨時在家享受戶外餐敘、親子野餐或朋友聚會，為忙碌的日常增添更多放鬆與自在的時光。

朱英凱室內設計事務所／朱英凱Kevin

地址：台中市南屯區南屯路二段420-2號

電話：04-24753398

Email：kavinju@ms35.hinet.net

網站：http://www.keidesign.com.tw

