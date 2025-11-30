在北捷車廂偷親女乘客肩膀 「吻肩狼」被保全壓制在地

〔記者王冠仁／台北報導〕廖姓男子昨晚搭乘台北捷運時，涉嫌在車廂內偷親1名外籍女乘客的肩膀，女乘客嚇得當場哭了出來，一旁熱心民眾也隨即按下車廂內通話鈴求助，北捷保全員待列車抵達台北車站月台時，將廖男壓制。雖然外籍女表示趕時間暫不追究離去，但廖被壓制時，一度因情緒失控揮手攻擊站長額頭，站長事後對廖提告傷害，警方近期將再傳喚廖到案。

台北市警局捷運警察隊在昨天深夜10時28分接獲通報，台北捷運站務人員聲稱，車廂中有1名男子，涉嫌趁搭車時亂親另外1名外籍女乘客的左肩膀。

警方調查，原來當時廖姓男子搭乘捷運，在車廂內藉機靠近1名外籍女乘客身後，還趁對方不注意時偷偷親吻其左肩膀。女乘客發現遇上變態，嚇得哭了出來，車廂內其他乘客見狀，隨即按下車廂內的對講機求助；北捷保全員與站長隨即在列車抵達台北車站月台後，將想逃離現場的廖男攔下。

不過，廖疑似惱羞成怒，情緒失控，期間不斷亂揮拳，拳頭還因此打中站長的左前額。保全見他出現脫序行為，立刻上前將他壓制在地。

捷警隊員警事後趕到現場，這時外籍女乘客表示因為趕時間，暫時不想追究而離去，警方也立刻追上去向她告知相關權利。由於女乘客當下沒有表明要提告，警方只好讓廖男離去，但被他揮拳打中額頭的站長，事後越想越氣，於是又到轄區派出所提告傷害，警方近期將再次傳喚廖到案。

捷警隊呼籲，旅客搭乘捷運時，如遇可疑人事有異常舉動時，應可按壓車廂緊急通話鈕，或立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，警方接獲報案後將立即趕赴現場，以維大眾搭乘捷運安全。

