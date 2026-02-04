在北車佯稱沒錢回家騙5人6400元 詐騙慣犯遭訴

（中央社記者謝君臨台北4日電）39歲紀姓男子自去年4月至8月間，在台北車站自動售票機前隨機搭訕路人，佯稱沒錢回高雄，要借錢買車票，共騙走5人6400元，北檢今天依5個詐欺取財罪起訴紀男，沒收不法所得。

台北地檢署起訴指出，紀男於民國114年4月26日晚間，在台北車站地下一樓自動售票機前，向民眾搭訕佯稱他身無分文，要借1000元應急，並留下行動電話號碼，民眾給紀男1000元後，事後找不到紀男，始悉受騙。

根據起訴，5月2日晚間，紀男又在自動售票機前搭訕民眾，佯稱錢包不見，要買車票回左營，騙走1500元，留下電話後即人間蒸發。8月8日晚間，紀男故技重施，搭訕民眾佯稱要買車票回左營，騙走1200元。

起訴書指出，8月17日晚間，紀男在自動售票機前，搭訕民眾佯稱要買回高雄的車票，需1500元，還要200元坐計程車，騙走1700元，事後民眾聯絡不到紀男，才知被騙。8月30日晚間，紀男又以同樣手法騙走1000元，事後5名被害民眾分別向警方提告，警方移送北檢偵辦。

北檢今依詐欺取罪起訴紀男，並以紀男涉犯5次犯行，請求法院分論併罰。另紀男詐騙得手的6400元，因未扣案，且未賠償被害人，請求法院宣告沒收。（編輯：林恕暉）1150204