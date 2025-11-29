在南方遇見聖誕！高雄最貴奢華酒店12／22開幕 推米其林聖誕饗宴迎賓

即將於12月22日盛大開幕的高檔飯店-THE AMNIS然一酒店，是高雄房價最高的奢華酒店，品牌首次迎來聖誕節，推出多項節慶體驗迎賓。(陳韻萍攝)

12月的高雄正迎來一年中最溫暖、最適合相聚的時節，坐落於高雄亞灣區、即將於12月22日盛大開幕的高檔飯店-THE AMNIS然一酒店，以特有的南方節慶氣息，為旅人獻上一系列充滿儀式感的聖誕與跨年活動。身為高雄房價最高的奢華酒店，然一酒店的首次聖誕節會為旅客帶來哪些節慶亮點，《中時新聞網》為讀者帶來第一手消息。

今年聖誕節，然一酒店推出多項專屬於品牌的節慶體驗，邀請旅人一同迎接充滿祝福與美好的聖誕節。12月11日起，酒店率先推出「聖誕光語」活動，入住每房皆可獲得1張限量聖誕小卡，旅人可寫下想說的話，酒店會協助旅客寄送至全球，讓旅客能在旅途中將思念化為書寫，把祝福寄往世界每一個角落。而在12月24日平安夜當晚，然一酒店也將化身為節慶信使，為每房旅客準備一份驚喜小禮，為旅程增添專屬的溫馨儀式。

節慶期間最受期待的亮點之一，是館內獲得2025年《米其林推薦》的「Ukai-tei Kaohsiung」於12月23至25日推出期間限定的聖誕大餐，從鐵板燒、西餐到懷石料理，主廚團隊嚴選日本旬蟹、義大利阿爾巴白松露、法國黑松露與烏骨雞等珍饈，打造節慶專屬的奢華饗宴。其中主廚推薦前菜「台灣時蔬×旬蝦聖誕花環」，以台灣長臂蝦、蔬菜與濃郁醬汁呈現繽紛節慶色彩，為聖誕大餐揭開優雅序曲。

此外，酒店28樓的「雲垂樓」將於12月23至25日晚間舉行高空甜點派對，不僅當晚於「Ukai-tei Kaohsiung」用餐的賓客可免費入場，房客亦享專屬優惠。在港景與夜色交織的氛圍中，旅人可無限品嘗「Ukai-tei Kaohsiung」手作甜點，沉浸於年末最甜蜜的時刻。

然一酒店甜點團隊自製的麵包受到許多旅客歡迎，好吃到不少房客希望酒店可以公開販售，或是提供旅客外帶；因應聖誕節甜點需求量大，酒店同步推出多款節慶外帶甜點供民眾訂購。聖誕甜點包括香氣馥郁的米蘭經典水果麵包Panettone，以及融合開心果濃厚堅果風味與櫻桃白蘭地酒香的國王派，提供旅人將節慶祝福帶回家中，與親友分享。

迎接年底備受期待的跨年之夜，然一酒店也將「雲垂樓」化身為高空夜宴場域，以音樂、港景與酒杯光影交織成迎接2026年的最美篇章，現場將提供酒水暢飲與精緻小食，並邀請樂團以現場演出陪伴旅人走向倒數時刻，讓跨年不只是迎接新年的一瞬間，更成為值得珍藏的美好回憶。歡慶開幕，然一酒店也貼心準備額外驚喜，即日起至2026年1月31日，指定日期入住便能獲得3000點「萬豪旅享家」點數，為新的一年多添一些旅途的期待。

由御盟集團打造的THE AMNIS然一酒店，是台灣首間萬豪國際集團奢華系列品牌「The Luxury Collection」成員飯店，將於12月22日正式開幕。酒店表示適逢年底觀光旅遊旺季，在這個充滿祝福與團聚意味的節慶季節，酒店同步推出多項聖誕及跨年限定活動，以期吸引更多國內外旅客進入高雄，帶動年末旅宿與餐飲消費動能。

