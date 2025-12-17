在反派世界灑點陽光1／沒有真正的壞人 鍾欣凌雖凶狠，但可愛

以前拍偶像劇時，導演說偶像劇沒有真正的壞人，現在演壞人時，鍾欣凌也會想起這句話。

一年前大家都在瘋《影后》，

鍾欣凌一句「是我先看到的」變成了迷因哏圖，

傳送著無法言喻的溫暖。

沒想到這一年內，

先是《回魂計》看到她心狠手辣，

又在新片《陽光女子合唱團》扮演受刑人，

鍾欣凌一下子就跨入反派的世界了。

仔細回想起來，其實鍾欣凌頭一次演壞人，應該是電影《當男人戀愛時》的大姐頭蔡玉娥，可惜劇情只交代邱澤跟許瑋甯，沒解釋最後她怎麼了，所以總算在《陽光女子合唱團》坐牢了嗎，算是惡有惡報？

胖姐突然變臉 鍾欣凌

8月12日生，曾以《Dr.酷》獲得第36屆金鐘獎兒童節目主持人獎，電視劇《雨後驕陽》獲得第49屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》榮獲第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。新片《陽光女子合唱團》12月24日推出口碑場。

壞人內心 應該也有光明

「其實這題目滿好笑的，我就想了一下，不可能是蔡姐被抓進去關，她年紀應該還更大。」鍾欣凌推論，最有可能是蔡姐找個人頂罪，這樣解釋就通了；至於為何願意犧牲呢，她也有一番理論，「因為最後她發現，自己沒有什麼長才，好像只能去幫人討債，可以讓弟弟妹妹念書、有衣服穿、有東西吃，她覺得會很幸福，所以就心甘情願去做。」

鍾欣凌（左二）在《陽光女子合唱團》飾演的王美麗，是願意為了拉拔弟弟妹妹長大，犧牲自己做討債的工作，導致入獄坐牢。（壹壹喜喜電影提供）

關於演反派，鍾欣凌想到以前拍偶像劇《命中注定我愛你》，導演告訴她，偶像劇裡頭沒有真正的壞人，「舉個例子，可能在偶像劇裡，你跟壞人說，『有沒有吃過巷口那間肉羹？』對方可能會接話，『要加辣會更好吃！』聊了半天，就沒有什麼壞事發生。」她覺得這個道理，也適用於《陽光女子合唱團》，也許這些角色做錯事、犯罪，所以坐牢，但這些受刑人內心依然有些溫暖的角落，所以要演出外在看似凶狠，但內心依然有光明的一面。

也許劇情有催淚、搞笑的成分，鍾欣凌說扮演受刑人，還是會有一點不同，「因為我們是真的在監獄拍，經過重重的關卡。這道門開了，人都進來後，門關起來，下一道門才會打開。」光是經過這層層關卡，走入監獄裡，就突然有一種與世隔絕的感受，「真的會有一種肅殺之氣，可是，又不想把角色演得太過誇張。不希望因為我有先入為主的印象，導致觀眾看了也對她們有成見，所以我基本上把角色定義在『雖然凶狠、但是可愛』。」

場邊側記

鍾欣凌演過許多戲的搶眼配角，堪稱是稱職的綠葉，但也有演過當主角的紅花，所以哪一個比較喜歡？「我覺得演綠葉有個好處，第一就是晚去早回，別人還在拍的時候，你就可以回家了。再來說白一點，就不用扛票房。」

「演主角的時候，會突然覺得說，『哇，有一個這麼完整的角色！』通常演綠葉，要自己設想這角色的過去跟未來可能是什麼；主角的話，在劇本裡就已經很清楚，不用擔心能不能銜接起來。」

