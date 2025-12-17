在反派世界灑點陽光2／床戲來就敢演 鍾欣凌內心魔鬼被激發

拍照時的鍾欣凌看起來能歌善舞，在電影裡也是如此，但戲外她覺得唱歌跳舞最難。印象中的鍾欣凌，永遠給人開心跟溫暖的印象，而過去這一年，她的戲路多變，堪稱獨樹一幟。

至於《回魂計》的悅心，是這齣戲從頭到尾毫無良知、也沒有悔恨的終極反派，鍾欣凌也不得不承認，這是她演過最壞的人，「她真的為了錢不擇手段，到最後都想要用欺騙的方法，讓兒子放過她。她的人生繞著錢打轉。我想，她應該是看多了、也處理很多，所以一切對她都是無關痛癢。」

胖姐突然變臉 鍾欣凌

8月12日生，曾以《Dr.酷》獲得第36屆金鐘獎兒童節目主持人獎，電視劇《雨後驕陽》獲得第49屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》榮獲第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。新片《陽光女子合唱團》12月24日推出口碑場。

廣告 廣告

只是鍾欣凌向來給人就是和善、可愛、跟溫暖的形象，到底是如何跟反派人物扯上關連？私底下，她能夠一直笑嘻嘻、保持和善的態度嗎？「老實說，我覺得自己表現出來的態度，沒有刻意設計過，或許是真的比較溫暖、開心一點，但回到家，我是很安靜的，我喜歡一個人去很多地方。」

鏡頭前能夠展現可愛又陽光，但鏡頭以外，鍾欣凌是安靜的人。

鍾欣凌說，反而有一回內心的魔鬼真的被逼發出來，「那時我被小孩吵到快瘋了，居然說了一句，『信不信，我打死你。』我竟然對小孩講這種話，可是當時我沒有感覺。」過了一個小時，女兒才跑來問她，「媽媽，妳剛剛是不是說『死』？」她才突然警覺到，自己真的脫口而出了，「我內心的野獸可能關不住了，每個人都有這樣的關卡，覺得胸口快炸開，我只是把那個片刻挪過來在演戲上。」

唱歌跳舞 比床戲還尷尬

扮演壞人的時候，跟詮釋其他人物顛倒，她都用減法，「除非真的是那種很外露、像是在演《角頭》，就需要骨子裡發出那種氣質，否則的話，我希望不要太猖狂的演法。」當初頭一回接到壞人角色的時候，鍾欣凌內心的直覺是，「完了，我是人設失敗了嗎？」後來，也發現大家覺得她有很多的可能性，於是當《拜六禮拜》的導演杜正哲見面的時候，告訴她要演小三，「我真的下巴掉下來。他說，『對，有床戲。』我說，『你認真？你敢找我，我就敢演。』」

嘴巴上說「你敢找我，我就敢演」，鍾欣凌還是會對一些演出感到無比尷尬。

嘴巴上說敢演，但真的拍起戲來，鍾欣凌覺得是太尷尬了，「我有後悔，因為我是很會流汗的人。記得那時候說要找林俊逸跟我演，我想說，『不要，不要找我認識的。』後來我再想，還是找認識的人好了，不認識的豈不是更尷尬？」後來這場戲在開拍第二天，就拍完了，「我很感謝導演，我想他看出我的焦慮。」

場邊側記

鍾欣凌演過許多戲的搶眼配角，堪稱是稱職的綠葉，但也有演過當主角的紅花，所以哪一個比較喜歡？「我覺得演綠葉有個好處，第一就是晚去早回，別人還在拍的時候，你就可以回家了。再來說白一點，就不用扛票房。」

「演主角的時候，會突然覺得說，『哇，有一個這麼完整的角色！』通常演綠葉，要自己設想這角色的過去跟未來可能是什麼；主角的話，在劇本裡就已經很清楚，不用擔心能不能銜接起來。」

化妝、髮型：陳桂斳CHEN KUEI CHIN／造型：Claire Woo／服裝提供：BOB JIAN、Roger Vivier、MAWI／場地提供：賓媽Old Skool

更多鏡週刊報導

在反派世界灑點陽光3／比起演戲更怕唱歌跳舞 鍾欣凌一秒胖姐上身

在反派世界灑點陽光1／沒有真正的壞人 鍾欣凌雖凶狠，但可愛