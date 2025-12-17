在反派世界灑點陽光3／比起演戲更怕唱歌跳舞 鍾欣凌一秒胖姐上身

《回魂計》的悅心，從頭到尾都毫無良知，把各種人際關係變成斂財的對象，也是鍾欣凌演過最冷血的反派。（Netflix提供）

鍾欣凌顯然什麼挑戰都可以應對，反而對於戲裡需要唱歌、跳舞的部分，覺得有些難度，「對舞蹈老師而言很簡單，可是對我來有點難。現場拍的時候，還是會覺得好可怕那麼多人在看我！也不知道自己跳的，到底對不對？我只要想動作，我就忘了歌詞；我只要記歌詞，我就忘了動作。」既然如此，怎麼有辦法去孫淑媚演唱會當嘉賓？「我就是無止盡的聽歌、再聽歌。」她覺得歌手都很厲害，可以唱一唱，停下來講話，然後又接著唱，都不會走音，「我還是沒有辦法。」

胖姐突然變臉 鍾欣凌

8月12日生，曾以《Dr.酷》獲得第36屆金鐘獎兒童節目主持人獎，電視劇《雨後驕陽》獲得第49屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》榮獲第54屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。新片《陽光女子合唱團》12月24日推出口碑場。

從和善待人的胖姐，到冷酷無情的悅心，鍾欣凌說感謝能夠看見自己不同面相的每一個人。

話說回來，假使《影后》的胖姐，遇到藝人卡關求饒時會怎麼反應？鍾欣凌一秒胖姐上身，「當然我在這個行業遇到很多天才，可是我跟你講，人家一定有努力、不可能沒有努力的。雖然有很多真的運氣很好的，一部戲就能大紅，可是我跟你說，人家還是得努力，很多東西真的騙不了人。」所以囉，還是得乖乖回去練習，再練習。

鍾欣凌演過許多戲的搶眼配角，堪稱是稱職的綠葉，但也有演過當主角的紅花，所以哪一個比較喜歡？「我覺得演綠葉有個好處，第一就是晚去早回，別人還在拍的時候，你就可以回家了。再來說白一點，就不用扛票房。」

「演主角的時候，會突然覺得說，『哇，有一個這麼完整的角色！』通常演綠葉，要自己設想這角色的過去跟未來可能是什麼；主角的話，在劇本裡就已經很清楚，不用擔心能不能銜接起來。」

