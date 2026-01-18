在台中車站吵架為撿物品跳軌 夫妻被依違《鐵路法》送辦

月台有民眾起口角，接著跳下月台進入軌道區，過程都被其他旅客拍下、在網路發文。

事情發生在台鐵台中站17日晚間9時45分左右，跳軌地點就在第一月台第3車搭車處附近，所幸當時並沒有列車進站。其他民眾覺得這樣的行為很危險，相當不可取。

其他搭車民眾蔡小姐表示，「到軌道下面，會不太知道車子什麼時候來，然後可能會影響到乘客的安全，覺得很危險。」

其他搭車民眾張小姐認為，「要請求他們站務人員吧，請他們去撿或者是處理什麼的，不可能自己下去吧。」

台鐵站務員立刻到場制止，並通報鐵路警察。警方調查是岩姓男子酒醉，與妻子陳姓女子起爭執，拉扯過程中背包與手機不慎掉落軌道，結果2人先後跳下月台撿拾，已經明顯觸法。

鐵路警察台中分局台中所副所長張富淦說明，「因岩男酒醉泥爛，為預防其生命身體之危險予以實施管束，另全案2人分別依《鐵路法》第57條第2項及第70條第1項規定，函請交通部裁處。」

警方到場將兩人拉上月台，岩男因為已經泥醉，員警為避免危險實施管束，這對夫妻違反《鐵路法》第57與70條，行人不得侵入鐵路路線等規定，後續函請交通部裁處，將面臨1至5萬元罰鍰。警方呼籲，若有東西掉落軌道，可告知台鐵人員或警方到場協助處理。

