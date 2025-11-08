在台共諜處決地 馬場町紀念公園訴說歷史傷痕
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午赴馬場町參加統派團體舉辦的秋祭，掀起各界熱議。馬場町為共諜吳石等人槍決地，在中國電視劇「沉默的榮耀」帶動下，該處湧現獻花、祭酒景象，一度引起陸委會關注。
鄭麗文8日下午2時赴馬場町紀念公園，出席台灣地區政治受難人互助會主辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引起多方「配合統戰」譁然。主辦單位在採訪通知上寫著，「願沉默的榮耀，不再沉默」，更惹側目。
馬場町紀念公園原名馬場町刑場，據國家文化資產網，該處為1940年代末期至1950年代初期槍決政治犯主要刑場，槍決人數難以考證；也是1950年吳石、陳寶倉、聶曦、朱楓的槍決地點。
馬場町紀念公園近期出現獻花、祭酒等悼念景象，主要與9月在央視、愛奇藝等平台播出的諜戰題材電視劇「沉默的榮耀」有關，相關現象成為對岸黨媒、官媒宣揚「兩岸同心」新聞取材。
「沉默的榮耀」講述中共在台隱蔽戰線情節，改編自1949至1950年國共內戰後歷史事件，聚焦吳石、朱楓等人組成的「東海情報小組」在台灣執行情報工作最終被處死的故事，將吳石等人塑造為犧牲「烈士」。
馬場町紀念公園獻花、祭酒等悼念短片在社群平台不斷轉傳，拍攝者操著對岸口音自述，看了電視劇才知道當年「英勇就義」地下工作者，「感謝沉默的榮耀，讓更多人知道這段歷史，台灣是中國的」。
一名陸籍人士8日在馬場町紀念公園獻花，她帶了數束花束，一旁還有負責錄影同伴。這名陸籍人士說，長期在台居住，由於受到對岸許多民眾託付，帶了許多花束前來獻花。
另一名由於婚嫁來台的陸籍人士說，沒有看過「沉默的榮耀」，不過先前知道吳石等人歷史故事，深深地受到感動，得知8日有大型秋祭活動，所以帶著酒與花束再前來馬場町紀念公園獻花、祭酒。
馬場町紀念公園獻花、祭酒現象一度引起陸委會關注。
陸委會副主委梁文傑先前表示，經過現場了解，這些花束署名卡片多來自對岸人士，不排除是透過商務交流等名義來台，趁機到馬場町紀念公園「打卡」；這是翻過去的一頁，對岸重新炒作、塑造英雄，對於台灣人來說較無感。
據國家人權記憶庫「吳石等叛亂案」公開資料，吳石被中共派到國民政府潛伏、擔任間諜。吳石在戰後國共鬥爭時期、到台灣之前，為中共提供許多重要軍事情報，中共地下黨組織給吳石的代號是「密使一號」。
吳石抵台後擔任國防部參謀次長。1949年10月、11月，共軍攻打金門和舟山群島先後失利，為儘快取得軍事情報，派出朱楓與吳石聯繫。吳石數次提交兵力配置等軍事情報，由朱楓轉傳給中共華東局情報部和總參作戰部。
聶曦隨吳石赴台後，聶曦充當吳石、朱楓間的信使，將大量情報透過朱楓轉給中共；陳寶倉在1949年被中共華南局和民革中央派赴台灣工作。（編輯：周慧盈）1141108
