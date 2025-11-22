在台北上班！他猶豫買房「選林口還新莊」 網秒挺後者：當然越近越好

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價持續攀升，許多通勤往返台北市的上班族，在買房時不得不往外圍尋找更能負擔的選項，然而地點不同，通勤時間、生活機能與居住感受也會截然不同。近日，有網友發文表示，她的預算無法負擔台北市中心的物件，目前在林口與新莊間猶豫，想知道同樣是一坪7字頭的房價，到底該怎麼選，貼文引發熱烈討論。

有網友好奇詢問「同樣7字頭的房價，林口跟新莊該選擇哪裡？若需要天天通勤台北市，該怎麼取捨？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「買林口還是買新莊好」為題發文，表示自己在台北市松山區工作，最近和家人討論買房問題，家人也理解預算有限無法買在蛋黃區，而她的同事紛紛推薦她考慮林口或新莊。原PO表示，林口雖然房價來到7字頭，但街廓寬敞、環境舒適，開車上高速公路進城頂多比新莊早出門15分鐘，整體壓迫感比台北低不少。

原PO也提到，另一位住在新莊的同事推薦，副都心附近生活機能成熟，離台北市近，未來房價仍具成長空間，讓她陷入選擇困難，好奇詢問網友們，「同樣7字頭的房價，林口跟新莊該選擇哪裡？若需要天天通勤台北市，該怎麼取捨？」

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，多數人推薦新莊，「當然是新莊啊，林口你買了就知道了，包準一年內換工作，身邊兩組買a7才幾個月就受不了通勤」、「開車的話我會選新莊，雖然都會塞但是距離台北近就是優勢」、「要通勤台北市肯定秒選新莊，林口塞車起來要一個多小時才到台北市耶」、「林口塞車夠你受的，除非走山路」、「新莊光捷運不會塞就贏了」。

但也有人喜歡林口的生活步調，「林口適合退休人士，或是不用通勤的人」、「不喜歡擁擠選林口，生活便利選新莊」、「林口的缺點是台北通勤上下班都要塞很久，沒有新莊來的好，各類小吃餐廳店家，機能性新莊會比林口更方便，林口的優點就是生活品質和街道環境比較舒適一點」、「林口不適合進台北上班的人，以前便宜還可考慮，林口適合退休或是在附近工作的人」。

