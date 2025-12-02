在台北月薪多少才夠活？過來人悲吐「最大成本」：年薪120萬仍過得像難民。示意圖／取自pixabay

台北市素有「天龍國」之稱，高消費、高房價與高人口密度三高現象，長年壓得年輕族群喘不過氣，物價、房租節節攀升，就業競爭激烈，許多新鮮人無不感嘆「在台北生存比成功還難」！而近日就有網友好奇提問「月薪沒5萬在台北都是難民？」掀起一陣熱論，許多網友紛紛點出「最大成本就是房子（房租、房貸）」。

台北生活開銷大 月薪沒5萬都是難民？

這名網友在Dcard發文表示，自己看到有人說，在台北生活至少要月薪5萬才夠，沒5萬都是難民，且台北房租是南部的3倍！高雄6萬和台北7.5萬薪水只差1.5萬，但生活品質差超多，南部朋友認為，在高雄月薪6萬可以過得像土皇帝，在台北可能連社區套房都租不起（有管理室、公設的那種）。

廣告 廣告

他進一步分享，日前發現有人月領26K在台北工作，扣掉15000元房租及生活開銷，每個月只能存1000元，也有人每天通勤3小時，從淡水到台北上班，比工作還痛苦，但為了省房租，又不想在台北租房。他也指出，自己是北部跟家人住、不用給孝親費，薪水36K，一個月至少都能存2萬，所以無法體會大家的辛酸，因此好奇提問。

網友一致認為「房子」是最大成本

話題一出，立刻引發共鳴，許多人直指「房子」才是最大成本。一名網友分享自身經驗表示，明明年薪從70萬元一路成長到120萬元，生活卻依舊像難民。他指出，台灣的食衣住行當中，真正昂貴的是「居住」，其他像餐費、交通都相對容易控制。

該網友分析，有免費房子可住當然最幸運，但只要租房，租金往往都得從1萬多元起跳，且年年調漲；想買房雖能固定成本，卻得先存數百萬元頭期款，之後每月房貸至少3至4萬元起跳，壓力沉重。相比之下，飲食若精打細算，一個月花費仍有機會壓在1萬元內；衣服不追求名牌、偏重實用，1年花不了多少；台北大眾交通方便，加上機車代步，交通費真的算小錢。

一名網友好奇在Dcard上發文詢問「台北生活至少要月薪5萬才夠，沒5萬都是難民？」掀起熱論。圖／翻攝自Dcard

另有住台北家裡的女子認為，在台北生活「有沒有房」差很多！若能住在家裡、不需要負擔房租，加上物慾不高、不亂花錢，只要月薪超過35K就能過得不錯；但若必須租房，月薪沒超過5萬元真的會過得很辛苦。為了省錢住在偏遠或品質不佳的房子，生活品質勢必下降；若想住近一點、好一點的社區房型，又得把近半薪水拿去付租金，同樣難以提升生活品質。

她分享自己的狀況，目前在台北工作、住家裡，月薪約7萬多，已感覺像是「財富自由」，她笑稱「想買什麼就買、想吃什麼就吃、想出國就出國」，毫無租金壓力，生活完全是兩種世界。

此外，還有不少人直指「北部住家裡你三萬都無所謂吧！」、「你錯了五萬也是難民」、「應該是年薪沒100在台北都很硬」、「薪水43K左右，雅房一個月5K，吃的大概12K，其他有的沒的大概5K，為了存錢過的有點拮据」、「如果自己家就住台北，住家裡就好，公司也在附近的話，連車都不用買，騎車或搭捷運就好，沒有什麼物慾的話，3萬就夠花，但相對的無法交女友，這很花錢，除非遇到互相的，然後生小孩也不用想」、「沒五萬你以後可能連繳稅的資格都沒有，還住什麼天龍國？」、「房租加水電2萬，伙食費1萬，雜支5千，娛樂社交費5千，備用金5千，孝親費5千，等於5萬」。

台北市堪稱「天龍國」，高消費、高房租、高密集度。示意圖／取自pixabay

2023年台北平均每人每月支出約為34014元

根據台北市政府主計處統計，2024年台北市每戶家庭平均「可支配所得」達148.55萬元，續居六都之冠。若以日常生活的「消費支出」來觀察，也就是包含飲食、交通、日常用品等必要開銷的部分，2023年資料顯示，台北市平均每人每月的消費支出約為34014元，反映在台北生活成本相對其他城市更為沉重。



回到原文

更多鏡報報導

撿32元電鍋送拾荒婦遭判褫奪公權！清潔隊員露出疲憊微笑 「一句話」曝未來打算

「全台最貴光明燈」不是有錢就能點！她10年砸500萬奪斗首 點燈須過這3關

狼父性侵女兒7年！噁喊「會慢慢進去」 少女淚崩：為何電視劇情節發生在我身上