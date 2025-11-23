在台北生活比香港還難？她曝2地差異：四、五萬薪水怎麼活

一名香港女子在網上發文表示，她最近到台灣實習了幾個月，發現台北的物價其實沒有原本想像的便宜，整體開銷加起來，在台北似乎也不太容易存到錢。對此，她忍不住詢問，「在台北拿四、五萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？」文章曝光後，引發大量網友熱議。

原PO在Dcard以「香港人來台北感到震驚」發文表示，她真的很好奇，在台北拿四、五萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？並稱自己平常跟朋友外食一餐，動不動就超過四百元，雖然房租確實比香港低不少，但整體開銷加起來在台北似乎也不太容易存到錢，至於買房更不是輕鬆的事情。

她提到，由於自己在香港念書跟工作，兩地對比起來，落差特別明顯，在香港金融業剛畢業起薪大概有12萬台幣，只能算勉強過活，做久了頂多升到20萬；而4萬台幣在香港其實做速食店就能拿到。這讓自己不禁想，「台灣這麼多專業工作，除了醫師之外，薪資大多落在四、五萬左右，會不會對專業人士來說有點不太公平？」

該名香港女網友也相當好奇，「台北的大多數人是否真的都需要非常精打細算、仔細記錄每一筆花費？當然，香港的租金確實比台灣高出很多，這一點我完全承認，但整體生活的難度比較起來，還是讓我產生不少疑問。」

對此，網友回應相當踴躍，「非常難生存，租金一萬，伙食一萬，交通、月租費、保險等必須花費就要快一萬，2015最低薪資2萬，2025最低薪資2萬8，物價上漲的速度遠超過於薪資」、「中南部更慘 一大堆3萬初頭工作」、「去新竹晃兩圈妳會嚇爛，怎麼台灣人那麼有錢」、「台北確實不便宜，要住家裡才能省吧」。

不過也有人持不同意見，表示「有領四、五萬能生存的方式，如果領這樣的薪水還跟你一樣餐餐都四百，應該是活不下去」、「你外食太貴了，然後可以住新北減少租屋成本」、「都難生存，香港因為有港口轉運功能，金融業的待遇好；台灣因為過去年代搞加工島經濟計畫，代工業的待遇好。」

