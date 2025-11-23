在台北生活比香港難？她驚「薪水4萬怎活」 網：是生存
一名香港女子在網路論壇發文表示，她最近到台灣實習幾個月，發現台北的物價其實沒有原本想像的便宜，整體開銷在台北似乎不太容易存到錢。對此，她忍不住好奇詢問，「在台北拿4、5萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？」文章曝光後，引發大量網友熱議。
原PO在Dcard以「香港人來台北感到震驚」為題發文表示，她真的很好奇，在台北拿4、5萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？並稱自己平常若與朋友外食，一餐動不動就超過400元，雖然房租確實比香港低不少，但整體開銷加起來在台北不太容易存到錢，買房更不是件輕鬆的事情。
原PO提到，由於自己在香港唸書跟工作，兩地對比起來落差特別明顯，「在香港金融業剛畢業起薪大概有12萬台幣，只能算勉強過活，做久頂多升到20萬；而4萬台幣在香港其實做速食店就能拿到。」這讓她不禁想：「台灣這麼多專業工作，除了醫師之外，薪資大多落在4、5萬左右，會不會對專業人士來說有點不太公平？」她也坦言，香港的租金確實比台灣高很多，但仍讓她產生不少疑問。
貼文曝光後，吸引許多網友回應，「妳是對的」、「非常難生存，租金1萬，伙食1萬，交通、月租費、保險等必須花費就要快1萬，2015最低薪資2萬，2025最低薪資2萬8，物價上漲的速度遠超過於薪資」、「中南部更慘，一大堆3萬初的工作」、「去新竹晃兩圈妳會嚇爛，怎麼台灣人那麼有錢」、「台北確實不便宜，要住家裡才能省吧」、「生存Ｏ，生活Ｘ」。
不過也有部分網友持不同意見，表示「有領4、5萬能生存的方式，如果領這樣的薪水還餐餐都400，應該是活不下去」、「你外食太貴了，然後可以住新北減少租屋成本」、「香港跟美國對比台灣一樣，就是薪水高但物價也高，不太懂講說4萬塊做麥當勞就能拿到是什麼意思，對比下來香港很多東西也比台灣貴很多」。
