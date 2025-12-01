在台北聽見世界客家 《我的遠方》音樂會圓滿落幕

台北市客家事務委員會在台北表演藝術中心球劇場舉辦《我的遠方》音樂會來賓大合照。(台北市客家事務委員會提供)

記者王誌成／台北報導

台北市客家事務委員會於十一月三十日在台北表演藝術中心球劇場舉辦《我的遠方》音樂會，以世界客家、跨文化生命經驗、語言記憶與文化流動為核心，透過八位受訪者的真實故事與五組金曲級創作者的全新作品，對跨文化敘事的高度共鳴。

台北市客委會主任委員吳文德一日表示，《我的遠方》作為「台北客莊音樂影像故事」系列最宏大的主題，展現台北作為多元共融城市的文化開放性。外國人因夢想與使命來到台灣接觸客家文化，海外客家人來台探索與故鄉不同的客家風貌，台灣客家人也因人生經驗走向世界。

此次音樂會聚焦「外國人在台灣做客家事」與「台灣客家人走向海外做客家事」兩條敘事軸線。創作團隊透過田野調查與深度訪談，將受訪者的生命經驗轉化為八首全新作品，跨越四大洲從大溪地、韓國、美國、澳洲、廣東、海南、馬來西亞到台灣客莊，呈現文化遷移、夢想追尋與身分建構的多重交織，凸顯遠方並非距離，而是人們在跨越語言、土地與文化的歷程中，重新理解自身與故鄉的方式。