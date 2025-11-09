在台北設立分公司？蔣萬安：輝達正在評估中

▲台北市長蔣萬安表示，「我們把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中。」（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 輝達台灣總部確定落腳北士科T17、18，不過，台北市長蔣萬安日前拋出，「輝達不能只是用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府對接簽約，我希望它在台北設立公司，而且要一定的資本額，這是我的堅持」，引發熱議。蔣萬安今（9）日重申，目前輝達已在評估，若能設立，對北市、整體營運都能有正面效益。

台北市長蔣萬安日前出席活動時表示，輝達不能只用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府對接簽約，希望在台北設立公司，而且要一定的資本額，說法一出引發熱議。外界也分析，若輝達能將子公司設在台北就會在北市繳稅，對市庫和國庫都是一大助益。

蔣萬安今天上午參加第11屆電器盃節能公益路跑活動，被問到輝達設立台北分公司進度為何？他表示，「我們把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中，我們很希望他能決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對北市也是非常正面的。」

