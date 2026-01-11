在台北走到哪都能巧遇偶像？蔣萬安發聲讚：讓世界看見多元與魅力

韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（The 40th Golden Disc Awards，簡稱GDA）首度移師台灣舉行，10日在台北大巨蛋盛大登場，吸引3.3萬人到場朝聖。台北市長蔣萬安表示，大明星們一落地馬上直奔台北街頭，讓世界看見臺北的多元與魅力。

蔣萬安昨(10)日在臉書以「聽說⋯這兩天在台北，走到哪都能巧遇偶像？！」為題發文，並表示第40屆金唱片頒獎典禮昨晚在台北大巨蛋圓滿落幕，掀起台北一陣追星旋風。

蔣萬安進一步表示，大明星們一落地，馬上直奔台北街頭。從饒河、師大夜市到中山、公館商圈、西門町、信義101，都有韓星到訪，讓世界看見台北的多元與魅力；另外，由於金唱片卡司陣容堅強，數不清的頂尖巨星齊聚台北大巨蛋，帶動台北旅宿業績成長，這兩天周邊幾乎都是滿房狀態。

「為了歡迎全球K-POP粉絲的到來，市府團隊做了很多努力」。蔣萬安透露，很高興看到「台北五大城市應援」 景點周邊，聚集滿滿的打卡人潮，包含捷運站廣播、巨幅電視牆、大巨蛋打卡柱、應援旗幟、金色燈飾，讓城市充滿了熱情的氛圍；蔣也特別感謝，親自為台北市獻聲錄音、現身錄影的CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN，向全世界大聲說出：「Welcome to Taipei ! 」

蔣萬安說就像典禮開場的第一支影片「Taste Taipei」，透過全球直播放送，象徵的是台北對世界發出熱情邀請——Taste Taipei, Feel Taipei, Taipei is calling you！

