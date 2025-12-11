在台北W飯店逛夜市！18間飯店主廚聯手打造台式美味 萬豪旅享家「萬味奇遇」首登台推出39道限定菜

萬豪旅享家年度餐飲盛事「萬味奇遇」首度登台，集結旗下13個品牌共18間飯店主廚團隊，39道佳餚齊聚。

萬豪國際集團旗下旅行計畫「萬豪旅享家」，今年首次將年度餐飲盛事 「萬味奇遇」 帶進台灣，活動自2025年12月起一路延續至2026年2月28日。此次以「嘗見台灣，品味無限」為主題，攜手全台13個品牌、18間飯店的主廚團隊，將台灣山、海、田的飲食風土寫進盤中，邀請旅人用舌尖重新認識這座島嶼。

活動開幕式日前於台北W飯店亮相，18間飯店主廚團隊全員到齊，場面浩大。包括台北W飯店、台北萬豪酒店、台北國泰萬怡酒店、台北士林萬麗酒店、台北板橋馥華艾美酒店、台北六福萬怡酒店、台北慕軒飯店・臻品之選、台中萬豪萬楓酒店、台中豐邑Moxy酒店、台中李方艾美酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、高雄萬豪酒店、高雄然一酒店與台南安平雅樂軒酒店等，主廚團隊互相切磋，齊心端出期間限定的特色佳餚。

萬味奇遇台灣篇共集結18間萬豪集團旗下台灣飯店主廚團隊一同參與，聲勢浩大。（萬豪國際集團提供）

以「嘗見台灣，品味無限」為主題，台灣山、海、田地貌食材為靈感，打造融合傳統與創新的料理。（萬豪國際集團提供）

開幕晚宴於Seasons by olivier e.登場，一口氣端上九道以山、海、田為題的風土料理。亮點包括：台北慕軒飯店・臻品之選以澎湖明蝦、柿子、芒果與東港烏魚子打造清亮海味的「澎湖明蝦義式薄切，東港烏魚子」與香氣濃郁的「三杯香煎桂丁雞腿燉飯」；高雄然一酒店用新鮮栗子與蔬菜熬製成濃湯「栗韻秋香」暖胃。

「澎湖明蝦義式薄切，東港烏魚子」靈感自義大利經典料理生牛肉薄片( Carpaccio )，以澎湖明蝦重新詮釋其概念。（萬豪國際集團提供）



