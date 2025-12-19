在台只睡小床位 返鄉蓋起大別墅 印尼移工為家人拼經濟但總有個遺憾

菲達蒂以紙黏土創作呈現他在台灣當家事移工的種種經歷。

許多印尼家事移工在台灣沒有自己的房間，有的睡在樓梯間下，有的則只是一張睡墊將就的睡在阿公阿嬤旁，他們離鄉千里打拼只為了可以在家鄉蓋一棟大房子，讓印尼家人可以過更好的日子。但長期在海外工作以致於錯過自己孩子的成長，往往是他們最遺憾的事。

目前在台灣的印尼家事移工已經超過三十萬人，他們遠離自己的家人，協助台灣人照顧年長者，是台灣長照不可或缺的重要力量。曾經擔任家事移工，現在為創業家的菲達蒂說：「家事移工必須住在雇主家，常常是跟阿公阿嬤同一個房間，自己就睡在旁邊的行軍床，一個小小個床位。有的甚至是睡在樓梯下方窄窄的空間。」他指出印尼人之所以那麼刻苦耐勞，無非就是為了能在台灣賺錢，可以幫家人蓋一棟大房子，過更好的生活。

每當在台灣削芒果時，菲達蒂都會想起爪哇家中的芒果樹。

菲達蒂在台灣擔任移工九年，在最初的三年就幫家人買地、蓋了一棟別墅，後來更協助家人創業。但九年在台灣的時間也讓他錯過兩個女兒的成長期，他無奈地說：「當小孩最可愛、最需要媽媽的時候，我卻不在他們身邊。」菲達蒂不甘於只是移工，在台期間努力的充實自己，想辦法轉換身份，現在他已經取得台灣創業家身份，也即將完成碩士學位。對他來說，台灣是圓夢的地方，但夢想的代價就是離家太遠。

菲達蒂的家在中爪哇Purwokerto，機車是主要的交通工具。

鏡電視紀實節目「另一種注目」拍攝團隊於去年跟隨菲達蒂返回中爪哇Purwokerto的家，相較於他在台灣蝸居的小套房，印尼的大房子是他在台灣當移工九年的成果，爸媽與女兒在此過著安穩的生活。

回印尼跟家人團聚、一起吃飯是菲達蒂最開心的事情。

另一種注目製作團隊結合印尼返鄉時光和菲達蒂在台工作的故事，推出紀實影片《我家有棵芒果樹》，上下兩集將在本週末晚上11:30播出，呈現來自印尼鄉村的女孩，在圓夢路上所經歷的辛酸挑戰以及堅韌樂觀的生命力。

