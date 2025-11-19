在台外來人口逾85萬人 移民署介接資料強化監管

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據勞動部統計，來台移工及僑外生等外來人口逐年成長，已高達逾85萬人。針對部分對象遭到詐騙集團利誘，而擔任領款車手或販賣電信門號及金融帳戶違法行為，移民署積極與勞動部等相關部會攜手合作，除透過多元管道進行多語宣導外，並已完成系統介接，即時將外來人口資料提供相關主管機關，強化稽查及監管作業。

移民署表示，我國已正式邁入超高齡社會，由於人口結構變化及產業勞動力不足，導致缺工問題日益嚴峻，引進之移工人數亦持續增加。依據勞動部統計資料，截至今年9月底，在台移工等外來人口已高達85萬8939人。

此外，另依據警政署統計資料，近3年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具之案件，對象以「合法移工」占比超過7成為最大宗，而「失聯移工」及「僑外生」則都不到2成。

移民署表示，為落實跨部會合作機制，積極配合勞動部及教育部等機關，針對移工及僑外生加強宣導識詐觀念及違法罰則。另已完成系統建置，透過系統介接及開放雲端查詢等方式，即時將移工行方不明等外來人口資料提供給國家通訊傳播委員會及金融監督管理委員會，加強對於高風險電信門號及金融帳戶之監控管理。

移民署表示，截至114年10月底，移民署已提供相關資料超過1055萬筆，將持續共同打擊詐欺犯罪，保護民眾財產安全。

