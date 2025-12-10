在台外勞替外勞做醫美手術 比診所便宜很多 遭台中地院判刑並驅逐出境

醫美屬自費市場，容易有合法及來源問題，外籍非法行醫多躲在隱密工作室，漏洞來自查核不足與跨境醫材流動。（圖片來源／freepik）

台中地方法院近日就一起地下醫美案件作出判決，2名外籍女子因長期在美容院內替客人施打玻尿酸、肉毒桿菌、埋線拉提，甚至進行割雙眼皮與雷射除毛等具侵入性醫療行為，明顯違反《醫師法》。

法院最終依「非法執行醫療業務罪」，分別判處9個月與10個月徒刑，並沒收違法所得與施術器材，兩人服刑後須被驅逐出境。

美容院暗中變身「地下醫美館」，外籍女子替客人割雙眼皮、打玻尿酸

判決指出，2名被告均為逾期居留的外籍女子，自2022年起受雇於台中一間美容院。該場所表面上從事美容護膚，實際上卻在未經許可的環境中提供各式醫美療程。兩人透過社群平台張貼照片、影片，以「自然隆鼻」「便宜打玻尿酸」「無痛除皺」等廣告吸引客人預約。

她們沒有醫療專業背景，也未取得醫師資格，卻以熟練動作替客人施打藥劑、進行埋線、臉部拉提、注射肉毒，甚至拿手術刀替客人進行雙眼皮切開與縫合等高風險手術。這些療程均屬醫療行為，依法必須由合格醫師在醫療機構內才能執行。

警方在今年3月執行搜索時，發現美容院後方另有隱密施術空間，內部擺放手術燈、手術床、針筒、藥劑與消毒器材。員警並在2名被告身上查扣大量施打用器材，包括玻尿酸填充劑、肉毒桿菌、電燒機、雷射除毛儀、注射針筒、麻藥，以及疑似用於開眼皮的縫線與剪刀。部分藥劑瓶身為外文標示，無法確認是否合法進口。

法院認為，被告兩人並非單純協助或翻譯，而是已實質參與醫療行為，且已執行多次療程、長期獲利，對醫療秩序構成嚴重破壞。

法院指出，施打玻尿酸、肉毒、埋線拉提等皆具高度風險，若施作不當，可能造成感染、神經損傷、失明、過敏反應、皮膚壞死等嚴重後果。被告在非醫療院所、未具任何資格的情況下反覆施作，已嚴重危害公共衛生。

最終，台中地院依《醫師法》第28條，判處10個月與9個月徒刑，沒收兩人犯罪所得（合計超過80萬元），並沒收手機、注射器、雷射儀器等違法工具。由於兩人均為逾期居留者，全案執行完畢後將被驅逐出境，不得再入境。

台中地方法院審理一起外籍人士非法行醫案件，揭露地下醫美操作的風險與醫療漏洞。（圖片來源／司法院）

地下醫美再曝光：黑市藥劑、非法器材、匿名廣告構成「灰色產業鏈」

這起判決讓外界再度看到地下醫美的龐大黑市網絡。在美容院後室施打玻尿酸、肉毒等行為，並非個案，而是一條從器材取得、施術場所、非法施打者到網路招攬客戶的完整產業鏈。

其中最令人關注及質疑的是「醫療器材來源不明」。警方扣案的玻尿酸、肉毒藥劑，大多未有註冊號碼，可能來自海外購物、微商、平行輸入、甚至走私。依《醫療器材管理法》，這些器材屬高風險醫材，本應經過中央主管機關核准、查驗、登錄，並經合法醫療機構購買與使用，但地下醫美往往以「低價」吸引客群，藥劑與器材品質根本無法保障。

此外，本案顯示社群平台已成為非法醫療廣告的主要管道，施術者可透過匿名帳號展示案例照片、吸引預約，並用通訊軟體私下聯繫，形成難以監管的灰色市場。

醫美需求飆升，管理機制必須同步升級

隨著醫美市場成長，合法診所供給不足與醫美價格落差，使得部分消費者轉向「便宜、快速」的地下醫美。然而地下醫美往往伴隨來源不明的藥劑、無專業背景/執照/能力的施術者、無衛生管理的施術環境，以及無法追蹤的副作用與醫療風險。

當醫療行為被包裝成「美容服務」，消費者更難意識到風險。

這起判決不只是懲罰兩名外籍施術者，也暴露目前醫美產業在管理與執法上的漏洞。未來若無法從制度面加強，地下醫美仍可能持續擴散，醫療安全也將持續受到威脅。如何讓每一支注射藥劑、每一台醫療儀器都能追溯來源，是政府與業界不可忽視的下一步。

