在台工作外國人數破百萬 勞動部獲政院支持擴增22名正職人員

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。洪申翰會前接受媒體聯訪(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於外國人來台工作人數已破百萬，都牽涉到多部會的業務，但目前僅有勞動部勞動力發展署進行管理，勞動部部長洪申翰向行政院爭取增設三級單位，負責跨部會整併、更積極管理外國人在台事項，洪申翰今日表示，已獲行政院和人事行政總處支持，獲得22個正式人力，讓勞動部可進一步強化在台工作外國人的管理。

立法院社會福利及衛生環境委員會今(12)日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。洪申翰會前接受媒體聯訪，針對在台工作外國人已突破百萬人，針對外國人來台工作的管理，相關的政策規劃與執行事務非常繁重，勞動部持續向行政院和人事行政總處爭取，希望能夠獲得更多人力員額，以因應相關的工作。

洪申翰表示，非常感謝行政院與人總的支持，在兩週前公佈的跨國勞動力的精進方案中，同意給予勞動部22個正式人力的員額編制，讓勞動部可因應在跨國勞動力的精進方案中，可以持續強化政府在聘僱過程中的角色與功能，能夠獲得員額的增加，對業務推動有極大幫助。

洪申翰強調，台灣在人口結構變遷的趨勢之下，外國人來台工作的管理，政府裡的工作會越來越重要，可以預期的，也需要越來越大的能量，目前勞動部獲得22 個正式人力的員額，未來也會持續進行人力的檢討。

針對明年最低工資將進一步提高，部分受美國關稅衝擊的企業恐難以負荷，在最低工資審議會中，勞資團體達成希望能補貼受衝擊的企業的共識，洪申翰指出，相關的補貼計劃與作業要點，目前勞動部正與經濟部密切研議，將在年底前公佈，同時也會由經濟部辦理補貼作業，各種方案目前仍在評估中。

