在台工作室遭中共「跨境鎮壓」 湯偉雄感謝台灣政府偵辦

香港在台人士湯偉雄成立的泰拳工作室，在去年11月下旬遭人潑漆，陸委會副主委梁文傑今天(22日)表示，我國政府已掌握案情，將全力偵辦，陸委會嚴正警告任何配合中共對台「跨境鎮壓」的協力者，台灣政府絕不寬貸。湯偉雄則向央廣記者表示，很感謝台灣政府一直關心港人在台的生活。

陸委會22日舉辦例行記者會，發言人梁文傑指出，去年11月下旬，香港在台人士湯偉雄在台灣的泰拳工作室被人切斷監視器，大門和牆面遭潑灑紅漆，並且毀損。

梁文傑說，湯偉雄是參與香港反送中運動的著名維權人士，他於去年11月20日遭到港府通緝，3天後，工作室就遭人破壞，陸委會相信這具有一定關聯性，嫌犯的目的明顯是在警告湯偉雄，想讓他心生恐懼，同時也在恐嚇其他在台港人。梁文傑：『(原音)經過警方調閱影像追查，已經鎖定兩名香港人士涉有重嫌，嫌犯於作案前曾經假借名義到現場去勘查，犯案之後，立刻從桃園機場迅速離開，返回香港，政府對於本件跨境鎮壓案件已經有完全掌握，將全力偵辦。』

湯偉雄則表示，身處台灣進行相關倡議工作是合情、合理、合法，如果有人不同意他們講的一些民主自由理念，可以透過公開、合法的討論，不應該採取暴力、違法的手段。

他說，很感謝台灣政府關心港人在台灣的生活，也相信只有一小部分的香港人會幫中共做不好的事。湯偉雄：『(原音)希望大家不要因為這件事情去標籤化「香港人」這三個字，因為很多香港人都很努力去爭取民主自由，中共最近這幾年一直都很想把「香港人」變成中國人的一部分，讓大家聽到「香港人」，以後就會覺得你就是「中國人」，但大部分的香港人都不是這樣想的。我們就是香港人，我們都不是中國人。』

陸委會強調，中共指揮香港人士來台進行跨境鎮壓，台灣政府將持續守護國人及在台民眾的安全，並且要嚴正警告任何協力者，若配合中共對台威脅、滲透及採取破壞行為，台灣政府一定依法嚴懲，絕不寬貸。