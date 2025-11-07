在台治病貴四倍！劉建國為「賈伯斯病」患者請命 籲健保補助救命藥物

民進黨立委劉建國今（7）日陪同NET病友召開記者會，呼籲衛福部健保署儘速將新型治療藥物納入健保。 圖：翻攝自劉建國臉書

[Newtalk新聞] 本月10日是「國際神經內分泌腫瘤日」，台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會今（7）日在民進黨立委劉建國陪同下召開記者會，期盼能藉此提高社會大眾對「神經內分泌腫瘤（NET）」的認識，同時呼籲衛福部健保署儘速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔，避免台灣病友仍需跨海求醫的困境。

劉建國表示，神經內分泌腫瘤是一大類惡性腫瘤統稱，又被稱為「賈伯斯病」，因為蘋果創辦人賈伯斯就是罹患生長於胰臟的神經內分泌瘤。該類腫瘤可能會分泌激素並擴散全身，症狀多元、診斷複雜，需要跨科合作，因此常延誤診斷，許多病友確診時已屬晚期或出現多處轉移。

他指出，神經內分泌腫瘤必須依照症狀不同，由專科醫生進行影像、切片等精準診斷，後續才由內分泌科、血液腫瘤科、放射科等科別共同研判治療方式。只不過，長期以來，神經內分泌腫瘤病友的治療選擇非常有限，台灣已有多年沒有新的藥物獲得健保給付。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖指出，PRRT（精準放射標靶治療，商品名 Lutathera）已於 2021 年取得台灣 TFDA適應症，全球已有22個國家將其納入健保給付，證實療效與安全性。只不過，在台灣，病友仍須自費，四次療程總共需三、四百萬，許多病友為了活命被迫飛往新加坡、馬來西亞接受治療，身心與經濟壓力沉重。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會秘書長周芳庭強調，據最新研究，台灣有超過 55%的神經內分泌腫瘤病友發生於胃和胰臟，與國外常見的「中腸 NET（midgut）」不同。然而，目前健保研議給付方向卻僅限中腸適應症，等於大多數病友根本無法受惠，呼籲健保數必須依照台灣臨床資料，在給付上「擴大適應症」，才能真正幫助需要的病友，而不是只象徵性給付。

記者會現場邀請兩位病友現身分享治療經歷。林先生已赴國外治療返台，他坦言整個醫療旅程艱辛且費用高昂，但仍選擇出國就醫，原因在於費用落差過大——在台灣一次治療的費用，於馬來西亞可進行四次。另一位尤小姐則正準備出國治療，她表示，自確診以來完全依照醫囑治療，病情卻仍持續惡化，無奈因相關藥物在台灣未納入健保給付，只能自費出國尋求治療機會。

劉建國表示，台灣是醫療先進國家，卻讓病友必須跨國求醫，這是不可思議的現象，呼籲衛福部與健保署正視 NET 病友的處境，盡速將 PRRT 納入健保，並依照台灣病友實際需求擴大適應症，讓病友不用為了治療奔波他國。

