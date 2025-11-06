在台洗錢45億！連夜藏名車滅證 太子集團在台操盤人、2幹部收押1交保

記者楊佩琪／台北報導

偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢據點案，檢警調4日兵分47路發動搜索，拘提天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯等人，訊後聲押5人。辜淑雯已於6日凌晨，台北地方法院裁准收押禁見。另4人部分，北院6日下午4點10分召開羈押庭，晚間裁定王昱棠、天旭國際科技幹部李守禮、邱子恩收押禁見。被稱為和平大苑「守門人」的幹部涂又文則30萬元交保，限制住居。

王昱棠下屬，天旭國際科技幹部李守禮也收押禁見。（資料照／記者楊佩琪攝）

辜淑雯因5日凌晨即被移送北檢複訊，訊後聲押，北院因此先行針對辜女部分召開羈押庭，6日凌晨裁定收押禁見，成為全案第1個被收押的被告。剩下王昱棠等4人，北院於6日下午4點10分開庭訊問。

廣告 廣告

檢方認為，王旭棠等5人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，均犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴處罰，向法院聲請羈押禁見。

太子集團在台操盤手王昱棠下屬，天旭國際科技幹部邱子恩。（圖／記者楊佩琪攝）

根據了解，現在逃並為美國聯邦檢察官起訴、美國財政部列入制裁名單的太子集團董事長陳志，派左右手中國籍男子李添、新加坡籍楊新發、帳房陳秀玲等人來台佈局據點。陸續在台成立聯凡等8家空殼公司，購買和平大苑11戶、48個停車位。

2017年天旭國際科技成立，負責人為王昱棠，辜淑雯任人資長。辜淑雯直屬李添、楊新發管理，對外招攬工程師設計線上博弈程式及負責公司薪資等業務。王昱棠除了打理天旭國際大小事務，也負責顥玥數位科技線上博弈客戶服務業務。

至於李守禮，除了是天旭國際科技幹部，也是李添的台灣特助，協助李添購入11輛豪華名車，交由另一幹部邱子恩保管。讓集團高層來台時可用，也負責接送來台的陳志的親友。連高層來台上酒店、包養酒店小姐、開遊艇趴，也都由李守禮打理。

廣告 廣告

而在陳志被美國起訴、制裁消息曝光後，王昱棠緊急李守禮和邱子恩將停放在和平大苑地下停車場，總價值超過8億的11輛名車過戶、連夜駛離制台北市內湖藏放，但仍被查獲。

▲天旭國際人資長辜淑雯已於6日凌晨先行被收押。（圖／資料畫面）

更多三立新聞網報導

趙少康慘了！北檢認726大罷免投票2次亮票 依法起訴建請從重量刑

柬埔寨太子集團在台首位幹部收押 天旭國際人資女主管羈押禁見

詐騙帝國太子集團在台洗錢45億！操盤人王昱棠聲押 美制裁2台女交保

天剛爆內線交易！董座涉違法買賣股套利數百萬 檢調傳喚5人到案

