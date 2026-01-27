即時中心／張英傑報導

中國對在台港人的跨境壓迫不斷！在台港人、反送中運動參與者湯偉雄，之前在士林開設泰拳工作室，卻遭到不明人士惡意潑漆；不只如此，湯偉雄還透露，有港人團體包場香港導演周冠威的電影「自殺通告」，也遭到疑似台灣徵信業者，混入現場拍攝到場觀影的香港觀眾，甚至主辦人還被可疑車輛跟蹤，對此，陸委會回應了！







對於在台港人在台灣活動，遭中國不當干擾，湯偉雄向媒體透露，香港導演周冠威所拍攝的電影「自殺通告」，被香港政府以不利國安為理由禁止上映，不過在台灣有放映，有港人團體特地舉辦包場活動觀賞，沒想到發生有疑似台灣徵信業者混入現場，偷拍到場觀影的香港觀眾，而且包場主辦人還被可疑車輛跟蹤。

對於中國不斷運用各種手段，企圖滲透的行為，陸委會表示，台灣是法治社會，政府保障民眾的自由及人權，不會容許任何不法跟監及人身安全可能受到危害的情事。對這類案件，政府會高度關注，相關機關對本案已有所掌握，將依法調查偵辦。





原文出處：快新聞／在台港人包場「看電影」竟遭偷拍跟蹤 陸委會回應了

