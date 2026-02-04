在台港人工作室又被潑漆 嫌入境9小時快閃犯案！離境時手沾紅漆

移居台灣的香港反送中人士湯偉雄，泰拳工作室遭二度潑漆。（資料照）

移居台灣的香港反送中人士湯偉雄，其泰拳工作室去年底遭人潑紅漆，被陸委會定調「中共跨境鎮壓」，今（4日）再傳出工作室一樓大門又被潑紅漆，目前警方已鎖定犯嫌為梁姓台籍港人，並查出他在3日近午夜入境台灣，旋即前往新北三重購買紅漆，前往北市士林泰拳工作室一樓大門犯案後，一路直奔機場搭今早班機離境。

湯偉雄目前移居台灣，去年香港立法會選舉期間，曾公開呼籲香港民眾拒絕投票，當時遭香港廉政公署以違反「選舉條例」為由通緝，幾日後，他在台灣的泰拳工作室便被潑紅漆，陸委會則在近日證實，與他遭港府通緝有關，目的在給予警告與恐嚇。

不料，潑漆案今（4日）再度重演，一名陌生男子到湯偉雄工作室一樓大門外潑紅漆、散布照片傳單等，巡邏警發現異狀後，隨即成立專案小組追查，鎖定台籍港人梁男涉案。警方查出，梁男4日凌晨2時許犯案後，搭乘計程車前往萬華區，再轉搭另一輛計程車直奔桃園機場，疑似刻意製造斷點。

警方調閱監視器發現，梁男4日搭最早班機、8時許離境，且辦理出境手續時，梁男雙手明顯有紅漆痕跡。目前全案已報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，警方也將釐清是否另有共犯或組織犯罪。

