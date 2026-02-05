在台港人工作室又被潑漆！當事人喊話遏止中國擴張 綠委：敵人就是中國

記者楊士誼／台北報導

在台港人湯偉雄的工作室二度遭潑漆，上午多個民團與立委陳昭姿、陳培瑜召開記者會，呼籲針對中國跨境鎮壓建立保護與應對機制。（圖／民間司改會提供）

遭香港政府通緝的反送中運動者湯偉雄（赴湯），其在台北的工作室去年底遭人潑漆，引起陸委會關注；4日清晨再遭潑漆，警方則鎖定台籍港人梁男犯案，梁某已潛逃回港。湯偉雄今（5）日與多個民間團體，和民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委陳培瑜召開記者會。陳昭姿指出，政府應該要有在制度與政策上明確的回應；陳培瑜則表示「敵人就是中國」，需要各界有高度團結與合作，才有可能停止跨境鎮壓。

湯偉雄與民間司改會、國際特赦組織、經民連、香港邊城青年、西藏台灣人權連線與台權會舉辦「防範跨國鎮壓：即刻建立保護機制」記者會。湯偉雄表示，「過去針對我們的騷擾僅止於公開活動；如今已公然越界，全面入侵我們的私人生活」。他指出，這種恐懼不只籠罩台灣，更是全球性的蔓延，無數流亡海外的香港手足正遭受跨境犯罪與恐嚇。對於滋事份子必須嚴正執法；但單純懲治這些「免洗筷式」的代理人僅是治標而不治本。

湯偉雄強調，幕後的策劃源頭未被截斷，威脅就永遠存在。他呼籲全球民主國家組成聯合陣線，制定實質且具約束力的制裁措施，從源頭遏止中國威權的擴張。若持續姑息，這股力量摧毀的將不只是個別倡議者的人身安全，更將從根本上腐蝕引以為傲的法治基石與民主制度。

民間司改會陳彥亘律師指出，台灣目前對跨國鎮壓的制度工具仍然不足。「跨國鎮壓」目前並不是我國法律上的正式概念，檢警在實務上仍只能用妨害自由等罪名處理，台灣還沒有一套專門面對這類行為的法律。他強調，外國政權或其代理人在台灣對港人、藏人或流亡社群進行威嚇、干預甚至施壓時，台灣的法律保護明顯不夠完整。

陳彥亘認為，政府有責任正對制度缺口啟動實質的法制檢討。包括檢視《反滲透法》、《國家安全法》並認真評估代理人立法的必要性，讓法律可以真正跟上跨國鎮壓的現實。他也呼籲為受害者提供實質且可近的保護與支持，台灣自詡為自由民主社會就有責任確保「任何人在台灣都不會因為批評極權、行使人權而活在恐懼之中」。

陳昭姿表示，這是非常嚴重的警訊，真實發生在台灣社會。她強調，跨國鎮壓就是威權政權用監控、打壓、威脅、逼迫等手段延伸到國境之外，不只是對於發聲的當事人，甚至在原居地的家人都會受迫害。她指出，這只有「製造恐懼、逼迫噤聲」的目的，跨國鎮壓不只有個人安全問題，若不能公開發表自己的主張、說話前還得想會不會連累家人，這代表自由被慢慢侵蝕，產生寒蟬效應。

陳昭姿強調，政府應該要有在制度與政策上明確的回應，此外在台灣對人民進行這類報復作為，必須要有明確追究責任的機制，且要保護受害者，「台灣是自由民主的社會，禁止威權國家把恐懼帶進台灣社會，我們全力挺到底」。

陳培瑜則表示，陳昭姿沒講出的就是中國，中國現在是全世界最主要，透過跨境鎮壓想要瓦解台灣團結最糟糕、可惡的國家，中國一直持續製造衝突，湯偉雄的工作室被潑漆也不是個案與特例，過往還有銅鑼灣書店、何韻詩被潑漆等，可見中國想藉此讓台灣不敢說話，因此當然要公開譴責。但問責行政機關前，要看清楚敵人就是中國，如果連中國的名字都不敢說出來，那所有的呼籲與配套都是假的。

陳培瑜指出，受害者或許感到孤單與恐懼，如果有越來越多人願意站出來，不管是網路發言或實際行動，抑或是到現場給予支持，相信都會讓受害者知道台灣是努力想維持著自由的地方，未來更要努力站在一起對抗中國跨境鎮壓，未來幾年台灣就在紅線上，需要各界有高度團結與合作，才有可能停止跨境鎮壓。

