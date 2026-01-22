在台港人工作室被潑漆！梁文傑曝中共目的：配合跨境鎮壓絕不寬貸

記者楊士誼／台北報導

梁文傑強調，若配合中共，台灣政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。（圖／翻攝畫面）

曾參與反送中抗爭的香港民權人士湯偉雄（又名「赴湯」），去年十一月底遭港府通緝，豈料通緝發布後三天，其在台灣的泰拳工作室遭人切斷監視器、並被潑漆損毀，雖掌握兩名港人涉有重嫌，但犯後已立刻返回香港。陸委會副主委梁文傑今（22）日強調，中共的目的是警告湯偉雄與恐嚇在台港人，政府會持續守護民眾安全，若配合中共，台灣政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。

陸委會今天召開例行記者會，梁文傑表示，去年11月下旬，香港人士湯偉雄的泰拳工作室被人切斷監視器、大門跟牆面被潑紅漆並且毀損。湯偉雄則是參與香港反送中的著名維權人士，去年11月20日始遭港府通緝，而在香港政府發布通緝三天後就發生這樣的案件，相信有一定關聯。

梁文傑續表示，嫌犯的目的在警告湯偉雄，以讓他心生恐懼，同時也是恐嚇其他在台港人。全案經過警方追查，已經鎖定兩名香港人士涉有重嫌，嫌犯更於作案前到現場勘查，犯案後立刻從桃園機場出境並返回香港。梁文傑強調，政府對此跨境鎮壓案件已經有完全掌握，將全力偵辦。他也強調，中共指揮香港人士來台跨境鎮壓，政府將持續守護國人及在台民眾安全，政府更嚴正警告任何協力者，若配合中共對台滲透及威脅，台灣政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。

