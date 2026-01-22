在台港人工作室遭潑漆 陸委會：依法嚴懲、絕不寬貸

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 曾參與「反送中」抗爭的香港維權人士湯偉雄，去年11月底遭港府通緝，豈料通緝才發布三天，其在台灣的泰拳工作室就遭人切斷監視器、並被潑漆損毀，雖掌握兩名港人涉有重嫌，但犯後已立刻返回香港。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（22）日在例行記者會強調，該行為的目的應是警告湯偉雄與恐嚇在台港人，若配合中共，政府一定會依法嚴懲、絕不寬貸。

梁文傑說，湯偉雄是參與香港「反送中」的著名維權人士，去年11月20日始遭港府通緝，但在香港政府發布通緝3天後就發生其在台工作室遭人切斷監視器、大門跟牆面被潑紅漆且毀損的案件，相信兩者之間有一定關聯。全案經過警方追查，已經鎖定兩名香港人士涉有重嫌，嫌犯更於作案前到現場勘查，犯案後立刻從桃園機場出境並返回香港。

梁文傑認為，嫌犯的目的是警告湯偉雄及其他在台港人，讓他們心生恐懼，同時也是一種恐嚇行為。梁文傑強調，政府對此跨境鎮壓的案件已有完全掌握，將全力偵辦。政府將持續守護國人及在台民眾的安全，更嚴正警告任何協力者，若配合中共對台滲透及威脅，台灣政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。

