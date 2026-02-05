在台港人工作室遭「二度潑漆」 公民團體喊話立即建立保護機制

社會中心／綜合報導

反送中運動者湯偉雄因為聲援香港行動，他位在台北市士林區的泰拳工作室，從去年開始，頻頻被潑漆警告，昨天（4日）凌晨二度被人找上門，警方鎖定一名台籍港人，發現他快閃台灣8小時，就搭機逃回香港。今天（5）湯偉雄和公民團體站出來，喊話希望政府能立即建立保護機制。

反送中運動者、來台港人湯偉雄，和立委、人權團體在立院門前舉牌，前一天，湯偉雄泰拳工作室二度遭到潑漆，他們希望針對類似這樣恐嚇的攻擊事件，能夠立即建立保護機制，應對在台的跨國鎮壓。

湯偉雄亮出去年監視器，去年潑漆的這對男女，事先假扮客人來勘查地形，犯案後立刻逃出境，沒想到這回同樣手法再次上演，警方調查，4號清晨這名梁姓台籍港人才入境，他先去新北三重買油漆，就到士林潑漆，隨後搭車到西門町徒步亂走，還更換帽子，想製造斷點，最後逃出境時，手上都還沾滿紅漆，快閃台灣8小時。

反送中運動者湯偉雄，他們其實在做這件事情的時候，其實是要我噤聲，讓我沒有辦法正常的生活，全部大樓的人都害怕，要我搬離開，明天你們任何一個，他都可以用這樣的處理方式，而且成本很低。

湯偉雄非常困擾，他因為持續在台參與聲援香港行動，自從去年11月遭港府發布通緝，他的工作室便頻頻遭到恐嚇騷擾。公民團體提出4大訴求，除了建立「跨國鎮壓」通報及追蹤機制，還要強化跨部會協作、公開譴責跨國鎮壓的人權侵害，以及提升政府部門和公民社會對這樣人權侵害的意識。

民進黨立委陳培瑜表示，湯偉雄先生的工作室也不是個案，更不是特例，中國想要用這個手段，讓台灣、讓更多的民主自由地區不敢說話、噤聲，產生寒蟬效應，這樣的事情我們當然要予以公開譴責。

跨國鎮壓不斷增加，許多人擔心受到報復，如何有效保障人民權益，政府得採取必要措施。





