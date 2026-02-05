在台港人工作室遭「二度潑漆」 公民團體喊話立即建立保護機制

社會中心／綜合報導

反送中運動者〝湯偉雄〞，因為聲援香港行動，遭到香港通緝，而他位在台北市士林區的泰拳工作室，也被潑漆警告，昨天（4日）凌晨，二度被人找上門，警方鎖定一名台籍港人，發現他快閃台灣8小時，犯案後，就搭機逃回香港。上午（5日）湯偉雄和公民團體站出來，喊話希望政府能立即建立保護機制。

反送中運動者湯偉雄：「我們要停課我們要停業。」

語氣中透露滿滿無奈，反送中運動者、來台港人湯偉雄，在台北市士林區開設的泰拳工作室被迫停業，這次二度遭到潑漆，儘管現場經過清理，地上還是殘留紅色痕跡，飄散油漆味。仔細比對，這兩件恐嚇事件，有很多相似之處，同樣都是香港人來台犯案，快閃離境。

反送中運動者湯偉雄：「他們現在是進來我的工作室裡面，然後來詢問他有一個10歲的孩子，他想學泰拳。」

第一次是在去年11月，潑漆的一對男女，假扮客人來工作室場勘，在2樓門口潑漆，還在傳單印有被害人照片要求還錢，當晚10點半就搭機離台；第二次，4號清晨，46歲梁姓台籍港人才剛入境，先去三重買油漆，再到士林潑漆，這次在一樓大門口犯案，隨後搭車到西門町徒步亂走，還換帽子想製造斷點，最後逃出境時，手上都還沾滿紅漆，快閃台灣8小時。

反送中運動者湯偉雄：「其實是要我噤聲，讓我沒有辦法正常的生活，全部大樓的人都害怕，要我搬離開，明天你們任何一個，他都可以用這樣的處理方式，而且成本很低。」

湯偉雄非常困擾，他因為持續在台參與聲援香港行動，自從去年11月遭港府發布通緝，他的工作室便頻頻遭到恐嚇騷擾。湯偉雄和立委、人權團體在立院門前舉牌，希望針對類似這樣恐嚇的攻擊事件，能夠立即建立保護機制，應對在台的跨國鎮壓。





立委（民）陳培瑜：「中國想要用這個手段，讓台灣讓更多的民主自由地區，不敢說話噤聲，產生寒蟬效應，這樣的事情我們當然要，予以公開譴責。」

控訴中國不斷施壓，以恐嚇手段剝奪人民言論自由，如何有效保障人民權益，政府得採取必要措施。





