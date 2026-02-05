在台港人工作室遭2度潑漆 民團籲建立國家保護機制因應跨境鎮壓

短短不到3個月內，在台港人湯偉雄（別名「赴湯」）的泰拳工作室二度被潑漆恐嚇，多個民間團體今天(5日)在立法院群賢樓門口召開記者會指出，這明顯是「跨境鎮壓」，而非單純的社會案件，呼籲政府建立以倖存者為中心的通報與回應機制，因應來自各國政府的跨國鎮壓手法。

在台港人湯偉雄（別名「赴湯」）是參與香港反送中運動的知名維權人士，他去年11月20日遭港府通緝，3天後，他的泰拳工作室就被潑紅漆，今年2月4日，潑漆事件又再度發生，面對這種意圖使公民社會噤聲的行為，多個民間團體今天在立法院群賢樓門口召開記者會聲援湯偉雄，並要求政府對跨境鎮壓採取更積極的因應作為。

湯偉雄今天秀出一段監視器畫面指出，去年發生第一次潑漆事件前，有一對男女佯裝是客人，聲稱他們有個10歲小孩想學泰拳，所以來泰拳工作室看看環境、了解課程內容跟價格，但實際上這兩人很可能是企圖在犯案前先場勘，而且從頭到尾根本沒有人跟他討債，兩起潑漆事件絕非單純的暴力討債社會案件。

國際特赦組織台灣分會副秘書長張馳指出，如果台灣政府只把跨國鎮壓案件視為純粹的治安事件，而沒有制度化的國家保障機制，受害者就會永遠活在恐懼之中，今天多個公民團體之所以站出來，就是要呼籲政府建立以倖存者為中心的通報與回應機制，因應來自各國政府的跨國鎮壓手法。他說：『(原音)一方面能夠讓這類的個案有效得到救濟，二來能夠透過追蹤去防止二次的壓迫，第二個是強化跨部門的合作去提供法律協助、心理協助，甚至人身安全上面的保護措施，第三個，我們呼籲台灣政府必須要公開、明確、真實地指責跨國鎮壓的行為去傳達一個訊息「在台灣，沒有人會因為其行使個人的自由及權利而受到壓迫。」』

台灣人權促進會副秘書長周冠汝指出，跨境鎮壓對人權的侵害絕對不只是在台灣的問題而已，它是區域的安全問題，G7七大工業國集團去年就曾發表聲明表示7國將發展共同對抗跨境鎮壓的外交與政策框架，反制實體與線上的跨境鎮壓；她提醒，數位跨境鎮壓不容忽視，例如對逃亡的人權捍衛者安裝間諜軟體就是一種跨境鎮壓，根據加拿大多倫多大學去年的研究調查也顯示，世界維吾爾代表大會的成員曾遭受高度針對性的釣魚攻擊，支援維吾爾語的軟體也被植入可遠端監控的惡意程式，這類數位跨境鎮壓不只侵害離散群體的隱私權，也威脅表意自由，研議國家保障機制時也應一併納入討論。