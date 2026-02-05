在台港人工作室2度被潑漆 民團籲政府建機制應對跨境鎮壓

男子4日凌晨突然拿出紅漆往鐵門潑灑，隨後就離開現場，被潑漆的就是曾參與香港反送中運動的在台港人湯偉雄的工作室，警方查出潑漆的是46歲台籍港人梁姓男子，但他迅速在4日早上就搭機前往香港。

其實去年11月湯偉雄的工作室也被潑漆，陸委會當時揭露，是2名港人來台犯罪的中共跨境鎮壓。5日民間團體出面聲援湯偉雄。

在台港人泰拳工作室遭潑漆 陸委會質疑中共跨境鎮壓

高喊口號，呼籲政府建立機制因應跨國鎮壓手法。湯偉雄強調，兩起事件都刻意以「欠債還錢」的名義來掩飾跨國鎮壓的脅迫，除了威脅到個人安全，也是意圖在台灣製造寒蟬效應，衝擊社會秩序。

廣告 廣告

在台港人湯偉雄（赴湯）表示，「今天他們看我不順眼，他就找我，來潑我的大門口，讓全棟大樓的人都害怕，要我搬離開。明天你們任何一個，他都可以用這種的處理方式，而且成本很低。」

民間團體呼籲，要建立跨國鎮壓通報跟追蹤機制，定期發布相關案例統計；強化跨部會協作，確立相關救濟管道跟以人權保障為中心的支持保護措施；也呼籲要追究加害者、協力者的責任，施加法律制裁。

民眾黨立委陳昭姿認為，「如果大家在公共場合不能公開發表自己的言論主張，當人們如果說話的時候，他會想我會不會連累家人，自由就慢慢被侵蝕了。」

民進黨立委陳培瑜指出，「中國現在就是全世界最主要以跨境鎮壓的方法，想要瓦解台灣內部團結，最糟糕、最可惡的最主要的國家。」

陳培瑜表示，湯偉雄並非個案，先前香港銅鑼灣書店創辦人林榮基也曾在書店開張前被人潑漆。

陳昭姿則強調，跨境鎮壓是威權政權把手延伸到國境之外常用的手段，在台灣真實發生是嚴重警訊，呼籲政府跟民眾都要重視。