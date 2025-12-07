在台港人悼念宏福苑大火 批港府濫捕侵害人權

「停止利用惡法滅聲！」來自香港及台灣的社群團體，7日下午在台北濟南教會前廣場召開記者會，強烈譴責香港政府在宏福苑火災後，不但沒有承擔責任公開真相，反而濫用《港區國安法》，將提出質疑的民眾扣上「以災亂港」的罪名拘捕，造成寒蟬效應嚴重侵害人權。

港裔民間學者徐承恩表示，「這個政府是刻意的在中國的授權下，他們去打壓香港的民間社會，這是一種很惡劣的行為。」

11月26日香港大埔宏福苑發生大火，至少奪走159條生命，是香港半世紀以來最嚴重的火災，在台港人表示，香港政府不但沒有立即調查工程監管、圍標、物料安全等問題，反而用惡法打壓民眾，而且香港第8屆立法會選舉7日如期進行，根本是企圖藉「假選舉」為政權粉飾太平。

在台流亡港人赴湯指出，「香港政府它們無視我們失去了生命，還要堅持在這麼艱難的時間，還要舉辦這個假選舉。」

在台的香港人提出五大訴求，呼籲香港政府正視，包括妥善安置所有受影響居民，立即改善工程制度、遏止圍標文化，全面徹查利益輸送問題，追究失職官員責任、包括工程監管，停止濫用國安法打壓市民，保障公民言論自由與基本權利。