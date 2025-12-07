在台港人悼念香港宏福苑大火罹難者 籲台灣正視中共專政

香港宏福苑五級火災釀嚴重死傷。在台港人今天(7日)在台北濟南教會悼念罹難者，並譴責香港政府在事發後未承擔責任、公開真相，濫用「港版國安法」拘捕探詢真相的港人，嚴重侵害人權，他們呼籲台灣社會正視中共專政本質，珍惜自由制度，勿重蹈香港覆轍。

在台港人7日在台北濟南教會舉行「拒絕惡法滅聲、譴責港府」集會，譴責香港政府在宏福苑發生大火後，不僅沒有承擔責任、公開真相，還濫用「港版國安法」拘捕詢問真相的市民，造成寒蟬效應，嚴重侵害人權，甚至對他們貼上「以災亂港」標籤。

台灣香港協會理事長桑普表示，大火暴露香港制度全方位崩壞，從易燃棚網、缺乏基本消防裝置，到圍標與劣質工程，權責分明卻無人問責。他直言，「大火燒人，政府抓人。防民之口，甚於防火」。

桑普痛批，港府在災後首要行動竟是拘捕要求真相的人，甚至派出工作小組到香港監督官員與鎮壓民怨，避免香港再次發生反送中運動。雖然中共欲用鎮壓囚禁香港人的靈魂，但卻毀滅不了香港人的良知與互助，日前紛紛到現場獻花悼念。

桑普指出，中共駐港國安公署稱呼在台港人是「反中亂港分子」，這個指控相當荒謬，因為他們是光明正大立足台灣，讓世界知道他們沒有忘記香港，然而，「立法會表演式選舉」今天如期舉行，中共仍企圖藉由假選舉為政權掩飾。

桑普並呼籲台灣社會正視中共專政本質，別妄想割捨國家主權換取統一的迷夢，也不要散布毫無根據的疑美論或棄台論。桑普：『(原音)我認為台灣的民眾應該認清中共獨裁專政的本質是不會改變的，一國兩制的謊言是不會改變的，和平統一的幻覺是實實在在的，一中內政的框架的荒謬是荒謬的。如果認為兩岸或者兩國是中國的內政的問題，我相信就完蛋，沒有一個國家能救得了台灣。』

桑普也提到，國防、民防和心防的重要性，呼籲台灣某些政黨，不應把封鎖小紅書等民主防禦機制視為共產專制。

港裔台灣民間學者徐承恩則指出，港府在災民仍惶恐之際竟拘捕連署者、威嚇義工，要求災民參與沒有選擇的假選舉，對他們「割韭菜」。徐承恩：『(原音)他們說什麼香港人都是中國人，我們都是愛國愛港，這是香港和中國一家親，才怪，他們的想法就是你們都是韭菜，他們只在乎中國，特別是少數中國權貴的利益。』

徐承恩強調，自由民主就是守護台灣社會的最後一道防線，「反中保台」不是政治話術，而是台灣2300萬人要共同承擔、守護自由民主不被破壞。