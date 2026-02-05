在台港人拳館又遭潑漆！嫌犯變裝製斷點6小時內離境

台北市 / 綜合報導

聲援香港反送中的在台港人湯偉雄，在台北士林區一家拳館工作，去年11月拳館被潑紅漆、監視器被毀損，昨(4)日凌晨再度遭人潑紅漆警告現場還丟了討債傳單，涉案的是一名台籍港人梁姓男子，犯案後不但變裝，還搭計程車先繞到西門町，試圖製造斷點，不到6小時就搭機回香港，警方正在追查犯案動機，而湯偉雄無奈表示，拳館已經被迫停業。

深夜街頭，男子鬼鬼祟祟，突然往路邊雜物處靠近，接著更拿出背包中的白色帽子，將頭上黑帽換掉隨手一丟，接著就將白帽戴上完成變裝，疑似就是為了設下斷點。

大樓鐵門，被潑了鮮紅色的油漆，事發就在4日凌晨，台北市士林區，監視器更拍下，嫌犯先前在店家購買兩罐油漆的畫面，只見他迅速結帳之後就快步離去，不過這裡已經不是第一次被潑漆。

去年11月底，這裡2樓的拳館，就經歷類似事件遭潑漆拳館當事人湯偉雄(1.26)：「其實滿震驚的。」在台港人湯偉雄，來台四年，說先前從來沒有過類似事件，如今不到三個月就經歷兩次。

湯偉雄去年11月，因為反送中遭到香港政府通緝，三天後，一對男女就到拳館拜訪，假意詢問課程內容，實則場勘並潑漆，犯案之後，當晚10點半就搭機離開。

2月4日凌晨，這次換一樓大門被潑漆，還丟恐嚇傳單，梁姓嫌犯6小時後搭機出境，兩起案件手法類似，啟人疑竇。

北市警士林分局局長許城銘：「我們不排除任何可能，但目前看起來外貌，外貌看起來像是暴力討債，那實際上的動機還不明。」

遭潑漆拳館當事人湯偉雄(1.26)：「我三天前，就是(11月)20日的時候，就剛好被香港的政府通緝，然後在三天以後，我就給潑漆，其實我覺得那個時間點，其實滿巧合的。」

警方不敢大意擴大追查，發現嫌犯離境時，手上還沾著紅漆，湯偉雄無奈宣稱現在已經被迫停業，警方也將持續追緝，要守護在台港人的自由與安全。

