在台港人泰拳工作室遭潑漆恐嚇 陸委會：中共唆使2嫌跨境鎮壓

陸委會副主委梁文傑說，中共指揮香港人士來台進行跨境鎮壓，嚴正警告任何協力者，若配合中共對台滲透威脅，政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今天揭露，曾參與反送中運動的香港維權人士「赴湯」湯偉雄，去年11月遭香港特區政府通緝，詭異的是，在通緝發布後3天，他在台灣的泰拳工作室遭人切斷監視器、潑漆，警方掌握2名港人涉有重嫌。陸委會副主委梁文傑今天強調，中共指揮香港人士來台進行跨境鎮壓，嚴正警告任何協力者，若配合中共對台滲透威脅，政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。

陸委會今天召開例行記者會，梁文傑說，去年11月下旬，湯偉雄的泰拳工作室大門和牆面被潑紅漆，全案經警方追查，已鎖定兩名香港人士涉有重嫌。我方掌握一男一女，這兩名港人佯裝要學泰拳，於作案前到現場勘查地形，再切斷監視器、潑紅漆，犯案後立刻從桃園機場出境返回香港。

梁文傑指出，湯偉雄是參與香港反送中的著名人士，去年11月20日遭港府通緝，在發布通緝3天後就發生這樣的案件，相信有一定關聯。嫌犯目的在警告湯偉雄，使其心生恐懼，同時也是恐嚇其他在台港人。

梁文傑強調，政府對這起跨境鎮壓案件完全掌握，全力偵辦。他強調，中共指揮香港人士來台跨境鎮壓，政府持續守護國人及在台民眾安全，嚴正警告任何協力者，若配合中共對台滲透及威脅，政府一定依法嚴懲、絕不寬貸。

