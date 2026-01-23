在台港人泰拳工作室遭潑漆 陸委會質疑中共跨境鎮壓

因為參與反送中運動，在2022年和妻子一起移居台灣的香港人「赴湯」湯偉雄，在台也持續參加聲援香港行動，港府因此在去年11月20日對他發布通緝；而3天後，赴湯在士林的泰拳工作室就遭人潑灑紅漆。

在台港人湯偉雄（赴湯）表示，「他就從這邊，直接拉破監視器線路，我這面牆壁這一面全都是油漆。我們看到上面紅色的好像一個拳頭，然後下面我們看到好像有3個F，是不是好像有點，Fight for freedom的意義。」

2個月過去，但大門和牆面上的痕跡都還清晰可見，赴湯乾脆把紅漆設計成裝置藝術，展現堅定為香港發聲的決心。因為赴湯直指，此舉就是為了讓他心生恐懼，且1男1女的嫌犯更曾在犯案前假借詢問課程登門拜訪。

湯偉雄（赴湯）說：「嫌犯當日上午就進來看了一下、聊了一圈，樓下的攤販大哥跟我講就是，他前幾日也有過來。這個壓力一定是有的，但是如果停下來發聲說話，會讓他們更加的過分，所以我們不能夠停下來。」

過往曾有多起港人在台灣受攻擊案例，2019年香港歌手何韻詩出席遊行時被人潑紅漆，2020年銅鑼灣書店重新開幕時也遭到潑漆，協助在台港人的餐廳「保護傘」更遭人潑灑穢物，不過到案嫌犯都是台灣人；而這回潑漆赴湯的兩名嫌犯，陸委會透露則是在犯案後從桃園機場搭機回到香港。

湯偉雄（赴湯）認為，「他們這一次付出的成本是滿高的，以後也不能來台灣，其實有一點不合比例的，會不會是他們其實有點在試，台灣這邊的那條線在哪裡。」

陸委會副主委梁文傑表示，「嚴正警告任何協力者，若配合中共對台威脅，滲透及破壞的行為，台灣政府一定依法嚴懲，絕不寬貸。」

陸委會指出，這是一起中共指揮港人來台進行跨境鎮壓案件，嚴正警告對相關行為絕不寬貸，強調將全力偵辦並依法嚴懲。